Новости спорта 17 мая: английский футболист получил паспорт Украины

Английский футболист Макс Килман получил украинский паспорт, а Мирча Луческу станет одним из членов сборной Украины на Евро-2020.

Кроме того, СМИ сообщили о том, что Артем Милевский продолжит карьеру за пределами Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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