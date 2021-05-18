Новости спорта 17 мая: английский футболист получил паспорт Украины
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Английский футболист Макс Килман получил украинский паспорт, а Мирча Луческу станет одним из членов сборной Украины на Евро-2020.
Кроме того, СМИ сообщили о том, что Артем Милевский продолжит карьеру за пределами Украины.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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