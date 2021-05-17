"Жертва" Усика сказал, как Джошуа "прикончит" Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Белью (30-3, 20 КО), которого в 2018 году побил Александр Усик, заявил, что Джошуа победит Тайсона Фьюри. Для успеха в этом супербою за абсолютный титул в супертяжах Энтони будет достаточно один раз "уронить" соперника.

Белью не согласился с мнением, что Фьюри с Джошуа ожидает такой же поединок, как и с Уайлдером.

"Энтони Джошуа не Деонтей Уайлдер. Энтони – очень опытный боксер с отличной техникой. Бывший олимпийский чемпион. Уайлдер прыгал с полуметра, разбрасываясь ударами - сумасшедший. Джошуа не собирается использовать такой подход. Он прикончит Тайсона . Деонтей уронил его дважды. Энтони будет достаточно сделать это один раз и бой закончится. ЭйДжей – самый злобный финишер, которого я видел со времен Леннокса Льюиса и Майка Тайсона. Вот насколько он хорош в финише. Когда он настигнет соперника, тому не выжить", – цитирует Тони Daily Star.

По мнению Белью у Джошуа есть всего шесть раундов:

"Потому что, если вы не можете понять технику Тайсона Фьюри за шесть раундов, вы не сможете сделать это за двенадцать. Я не говорю, что это будет легко, но я верю, что он его поймает"

16 мая чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что бой против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально состоится.