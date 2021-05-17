Фьюри – Джошуа: букмекеры изменили ставки на супербой

Британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) продолжает считаться фаворитом в поединке против соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). При этом ставки на победу AJ снизились.

Накануне "Цыганский Король" объявил о том, что поединок состоится 14 августа в Саудовской Аравии. Аналитики отреагировали на это сообщение некоторым изменением котировок на бой.

Так на победу Тайсона все еще предлагается коэффициент 1,57. Ничья все также оценивается котировкой 17,00. А вот на успех Джошуа показатели изменились с 2,37 на 2,50.

Кроме того, аналитики уверены, что боксеры пройдут всю дистанцию в 12 раундов. Соответствующее событие оценивается котировкой 1,67.

Отметим, что на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. При этом украинец Александр Усик не сможет побороться с Энтони Джошуа за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Усику предложили провести бой с хорватом Филипом Хрговичем за звание обязательного претендента на пояс Международной федерации бокса (IBF).