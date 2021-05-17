Луческу получил должность в сборной Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на чемпионате Европы по футболу-2020 будет амбассадором сборной Украины, заявил Игорь Цыганык в эфире "Цыганык Live" на FootballHub.

По словам журналиста, в воскресенье Мистер поехал в Бухарест, и начинает там готовиться к тому, чтобы наша национальная команда получила максимальную поддержку на матчах в столице Румынии.

"Была договоренность с руководителями Украинской ассоциации футбола (УАФ). Они говорили с Мирчей во время финала Кубка и просили Луческу оказать содействие тому, чтобы румынские болельщики воспринимали нашу сборную на Евро как свою, и болели за нее, как за свою команду", – сказал телеведущий.

Цыганык уточнил, что Луческу собирается быть на всех матчах сборной Украины.

"В национальной команде достаточно футболистов "Динамо" и он хочет их просмотреть. И параллельно будет вот такая миссия – миссия амбассадора", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая подопечные Андрея Шевченко приехали на трехнедельный сбор в Харьков где будут готовиться к товарищеским матчам – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и Кипром (7 июня в Харькове). Позже стало известно о запретах и правилах в команде.