Английский футболист получил паспорт Украины, отказавшись выступать за Россию

Футболист английского "Вулверхэмптона" Макс Килман у которого отец и мать украинцы, определился со своим новым гражданством, получив паспорт с тризубцем.

Об этом 23-летний игрок АПЛ сообщил в Youtube-канале Влады Седан, отметим, что все были очень рады, что он получил украинский документ.

"Когда я его получил, моя мама очень обрадовалась. Она была счастлива и сразу захотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что у меня теперь документ с тризубцем", – сказал Килмен.

Напомним, что Макс родился в лондонском районе Челси. Отец Алекс — родом из Одессы , а мать Мария — из Киева. До этого имел гражданство Англии. В одном из интервью BBC спортсмен признавался, что хотел бы выступать или за сборную России, или Украины, и выбирает между командами.

В российской прессе появилось много публикаций, позитивно оценивавшие теоретического новичка их сборной.

В марте 2021 года УАФ отправила запрос в ФИФА касательно него. Это было связано с тем, что Макс в свое время был заигран за сборную Англии по футзалу.

Позже журналист Игорь Цыганык заявил, что ФИФА запретила Килману выступать за сборную Украины.