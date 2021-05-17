Журналист назвал зарплату нового тренера "Шахтера"

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, который должен возглавить донецкий "Шахтер", будет получать в украинском клубе до четырех млн евро в год включая бонусы. Контракт между сторонами будет подписан на два года.

Об этом сообщил известный журналист Николо Скира. Как отметил он на своей странице в социальной сети Twitter, сам Де Дзерби уже заявил о том, что покидает свой нынешний клуб "Сассуоло" по завершению сезона. Представитель СМИ подчеркнул, что итальянец уже договорился обо всех условиях контракт с "Шахтером".

Де Дзерби возглавил "Сассуоло" летом 2018 года. За это время он провел у руля команды 119 матчей – 42 игры были выиграны, 36 завершились вничью, а еще 41 встречу "черно-зеленые" проиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберто Ди Дзерби намерен принять "Шахтер", подписав игрока из "Сассуоло".