Не в Украине: СМИ раскрыли будущее Милевского

Украинский нападающий Артем Милевский покидает закарпатский "Минай" после вылета команды из Премьер-лиги. При этом 36-летний футболист не намерен завершать карьеру.

Об этом информирует Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По его данным, Милевский в ближайшее время подпишет контракт с одним из зарубежных клубов. При этом, в какой стране будет играть Артем, не сообщается.

Сам Милевский пока никак не комментирует ситуацию, однако известно, что "Минай", с большой долей вероятности, прекратит свое существование.

В нынешнем сезоне нападающий провел 10 матчей, проведя на поле 256 минут. Результативными действиями форвард не отметился. В его пассиве три желтые карточки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Премьер-лига Украины представила символическую сборную по итогам сезона 2020/2021.