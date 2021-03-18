Новости спорта 17 марта: Суркис жестко раскритиковал УАФ, в ЛЧ определились четвертьфиналисты

Украинец Василий Ломаченко едко высказался в адрес Теофимо Лопеса, а российские арбитры не поддержали акцию BLM на матче Лиги чемпионов.

Кроме того, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жестко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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