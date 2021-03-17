Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов: УЕФА отреагировал

Бригада арбитров из России под руководством Сергея Карасева не стала на колени перед матчем Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "Боруссией", отказавшись поддержать движение Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение").

Как сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рефери не будут наказаны.

"Решение преклонять колени или нет принимается на усмотрение футболиста, тренера или судьи. Следовательно, за это дисциплинарных взысканий не налагается", – сообщили в УЕФА.

Помимо главного арбитра в бригаду судей также вошли ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За системой видеопомощи рефери (ВАР) в этой встрече работали помощники Карасева – Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Напомним, что ранее по США прокатилась волна протестов после убийства в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Полицейский применил удушающий прием, в результате чего темнокожий мужчина скончался. Митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.