Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" и английский "Челси", одолев "Лацио" и "Атлетико" соответственно, стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Ранее в 1/4 вышли "Манчестер Сити", "Реал Мадрид", "Ливерпуль", ПСЖ, "Порту" и "Боруссия" Дортмунд.

В среду, 17 марта, "Бавария" добыла домашнюю победу над "Лацио" – 2:1 (в первой игре мюнхенцы победили 4:1), а "Челси" забил два безответных гола мадридскому "Атлетико" (первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "синих").

В Лондоне первый мяч был забит на 34-й минуте. Вернер убежал по левому краю к штрафной и отдал точную передачу на Зиешу — тот прошил Облака.

Хозяева поля владели инициативой и под занавес смогли закатить и второй гол.

"Челси" Англия – "Атлетико" Испания 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 34 Зиеш, 2:0 – 90 Эмерсон.

Челси – Менди, Джеймс, Рюдигер, Зума, Алонсо (Чилуэлл, 90), Зиеш (Пулишич, 77), Ковачич, Хавертц (Эмерсон, 90), Канте, Аспиликуэта, Вернер (Хадсон-Одои, 83).

Атлетико – Облак, Триппьер (Лемар, 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Коке, Сауль, Льоренте, Карраско (Дембеле, 53), Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 59).

Предупреждения: Хавертц (30), Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (72).

Удаление: Савич (81).

В Мюнхене баварцы открыли счет на 31-й минуте. Мурики в штрафной задержал двумя руками рвавшегося к мячу Горетцку и рефери поставил пенальти. Наказание четко реализовал Левандовски.

На 28-й минуте второго тайма Шупо-Мотинг едва ли не первым касанием в игре подрезал мимо Рейны, отправив мяч в сетку.

На 82-й минуте Пароло сократил отставание, но на большего сил у итальянцев не хватило.

"Бавария" Германия – "Лацио" Италия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 33, пенальти Левандовски, 2:0 – 73 Шупо-Мотинг, 2:1 – 82 Пароло.

Бавария – Нюбель, Павар, Боатенг (Зюле, 46), Люка Эрнандес, Алаба, Гнабри, Киммих (Хави Мартинес, 77), Сане, Горетцка (Дэвис, 64), Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски (Шупо-Мотинг, 71).

Лацио – Рейна, Лаццари (Пароло, 57), Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Катальди, 75), Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46), Корреа, Мурики (Перейра, 56).

Предупреждения: Раду (26), Ачерби (31), Милинкович-Савич (39), Горетцка (48), Корреа (70).

Жеребьевка состоится в пятницу, 19 марта. Первые матчи 1/4 финала запланированы на 6/7 апреля. Ответные игры состоятся 13/14 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта, свои поединки в еврокубках проведут и два украинских клуба. Киевское "Динамо" сыграет в испанском Вильярреале с одноименными клубом, а "Шахтер" примет в столице Украины "Рому".