В Италии футболист отличился невероятным голом с лета с 65 метров. Видео

В матче 29-го тура второго по силе итальянского дивизиона между "Виртус Энтеллой" и "Кремонезе" (0:2) был забит фантастический гол ударом с лета.

На 60-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу второй команды голкипер хозяев выбил мяч на половину поля соперников. Игровой снаряд оказался в ногах у защитника "Кремонезе" Микеле Кастаньетти, который первым касанием нанес мощный удар, находясь в 65 метрах от владений "Энтеллы". Вратарь не сумел дотянуться до "круглого", который рикошетом от перекладины все же оказался в сетке.

Выездной успех позволил клубу Кастаньетти оторваться от зоны вылета на 7 очков. Что касается "Виртуса", то хозяева продолжают оставаться на последнем месте в таблице с 21 пунктом после 29 поединков.

Отметим, что 31-летний футболист, который отличился этим потрясающим голом, никогда не выступал в Серии А. Всю свою карьеру он провел во втором и третьем по силе дивизионах Италии. Кастаньетти защищал цвета СПАЛа, "Эмполи" и других не самых известных команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела забил красивейший гол рабоной в ворота "Арсенала" в лондонском дерби, которое состоялось в рамках английской Премьер-лиги.