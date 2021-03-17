Ломаченко: Лопесы понимают, что в реванше быстро потеряют то, что было завоевано случайно

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) считает, что Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и его отец не дадут ему реванш, поскольку они не будут рисковать потерей чемпионских титулов, завоеванных в поединке с украинцем.

В интервью на YouTube-канале SnowQueenLA наш соотечественник заявил, что ситуация на ринге будет развиваться совсем по-другому, если он выйдет на бой полностью здоровым. По мнению Василия, американец одержал над ним случайную победу.

"Лопесы отбоксировали со мной, и у них были серьезные проблемы во второй половине поединка. Они поняли, из-за чего в первой половине я ничего не делал. Они понимают, что, если они дадут мне реванш, а я выйду боксировать с двумя руками и буду полностью здоров, то картинка будет совершенно другая, и очень быстро можно будет потерять все то, что они завоевали случайным образом. По этой причине реванша не будет", – поделился своим мнением Ломаченко.

Напомним, что в октябре 2020 года Василий проиграл Теофимо в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из интервью украинец рассказал о травме плеча, которая у него была, и объяснил, почему решил не переносить поединок, несмотря на повреждение.