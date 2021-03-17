В "Шахтере" инфицирование COVID-19 перед игрой с "Ромой"
Футболисты донецкого "Шахтера" накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" сдали обязательные анализы на коронавирус, которые показали наличие инфекции у защитника "горняков" Виктора Корниенко.
Как информирует официальный Twitter чемпионов Украины, ПЦР-тесты остальных игроков клуба дали отрицательный результат.
Напомним, что ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" запланирована на 18 марта на киевском НСК "Олимпийский" и пройдет без болельщиков.
Фанаты смогут следить за игрой любимого клуба благодаря телетрансляциям. Уже названы телеканалы, которые покажут эту встречу.
В четверг, 11 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" разгромила "Шахтер" (3:0).