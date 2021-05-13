Новости спорта 12 мая: игроки 'Ювентуса' взбунтовались против Роналду

Американский боец смешанных единоборств Деанте Браун одержал победу невероятным приемом, а футболисты "Ювентуса" выступили против Криштиану Роналду.

Кроме того, Александру Усику предложили бой за звание официального претендента на еще один чемпионский пояс.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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