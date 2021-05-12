Определились 11 возможных соперников киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

После того, как "Динамо" завоевало чемпионство Украины, клуб автоматически попал в список участников группового турнира Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

На момент публикации новости определилось еще 11 команд, которые в результате жеребьевки могут выпасть киевлянам на этой стадии турнира.

Путевки в сильнейший футбольный клубный турнир завоевали "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "РБ Лейпциг", "Барселона", "Севилья", "Реал", "Атлетико", "Спортинг", "Интер", и "Аякс". В ЛЧ квалифицировался и питерский"Зенит", но с этой командой киевский клуб встретиться не сможет, из-за решение УЕФА разводить российские и украинские клубы.

Отметим, что торжественная процедура жеребьевки состоится 26 августа, а первый тур запланирован на 14 – 15 сентября.

В какой из четырех корзин окажется "Динамо" станет известно после всех квалификационных раундов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов будет стартовать донецкий "Шахтер".

Отметим, что из-за плохого выступления Украины в еврокубках в этом сезоне (12-е место), наша страна впервые с 2008 года потеряла прямую путевку в ЛЧ в сезоне 2022/2023.

Также УЕФА лишил Украину путевки в групповой этап Лиги Европы.