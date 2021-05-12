Усику предложили бой за статус обязательного претендента на еще один чемпионский титул

Международная боксерская федерация (IBF) предложила украинскому боксеру Александру Усику (18-0, 13 КО) бой с непобедимым хорватом Филипом Хрговичем (12-0, 10 КО). Триумфатор этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс организации.

Промоутер нашего соотечественника из компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил об этом на своей странице в Instagram. 60% его подписчиков ответили, что хотели бы увидеть этот поединок.

Отметим, что Хргович должен был подраться за статус обязательного претендента с бывшим соперником украинца Майклом Хантером (19-1-1, 13 КО), но американец внезапно отказался от боя перед подписанием контракта.

Пояс IBF, который может быть разыгран в поединке между Усиком и хорватом, принадлежит Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер уже официально претендует на чемпионский бой за титул WBO, которым также владеет британец. Менеджеру нашего соотечественника Эгису Климасу дали понять, что поединок Усика против Джошуа никогда не состоится.