Малиновский отдал роскошный голевой пас в матче чемпионата Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в голевой атаке в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии против "Беневенто".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 22-й минуте ассистировал Луису Муриэлю. Малиновский получил мяч на границе штрафной. Стоя спиной к воротам обработал круглый снаряд и с разворотам отдал точный пас на партнера по команде, отрезав сразу нескольких защитников.

На момент публикации новости счет 1:0.

Для Руслана это стало девятым результативным действием подряд в Серии А. На счету Малиновского 7 голов (1 с пенальти) и 11 голевых передач в 34 поединках текущего сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Руслан отметился великолепным голом в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии против "Пармы".

27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.