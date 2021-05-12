Боец MMA победил невероятной "вертушкой из 90-х" на 4-й секунде боя. Видео
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Деанте Браун добыл эффектную победу над 23-летним соотечественником Нейтаном Элтландом.
Встреча на турнире Beatdown at the Beach 18 в Панама-Сити, Флорида, завершилась, едва успев начавшись. Уже на 2-й секунде боя Браун исполнил невероятный удар ногой с разворотом в 360 градусов, который пришелся точно в голову соперника.
Элтланд упал в нокаут и спустят две секунды рефери просигнализировал о досрочном окончании поединка.
В комментариях такой прием сравнили с "вертушками" из кикбоксинга, которые были популярны при уличных разборках в 90-х года прошлого века.
Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) победил "лучшим нокаутом года" и поразил сеть.
Бой на турнире Cage Fury FC в полулегком весе завершился досрочно в конце третьего раунда.