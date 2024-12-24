Бывший капитан донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук цинично призвал Украину начать переговоры с России для завершении нынешней войны. Помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" при этом назвал политической манипуляцией лишение его всех наград и титулов за позорное молчание о вторжении РФ в нашу страну 24 февраля 2022 года.

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Об этом Тимощук заявил в письме в адрес Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), впервые высказавшись о войне, говорится на сайте CAS. Экс-спортсмен обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в якобы неправомерных санкциях, а также выступил "за мир на родной земле", забыв о том, что немотивированную войну развязала именно Россия, где он продолжает работать.

"Я решительно выступаю за за мир на моей родной земле, и единственное, о чем я могу сейчас думать, это чтобы стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир. Если, по мнению УАФ, санкции в отношении меня каким-то образом помогут этому, то я сам готов от всего отказаться. Но как профессионал, спортсмен и человек, для которого футбольная репутация – больше, чем просто слова, я никогда не позволю сделать себя инструментом политических манипуляций", – заявил Тимощук.

Это выглядят особенно цинично, ведь ранее он принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина нашла новый способ бороться с Анатолием Тимощуком и другими спортивными предателями страны после того, как CAS принял сторону зенитовца в деле против УАФ.

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