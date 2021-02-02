Названа зарплата Коваленко в 'Аталанте': спортивные итоги 1 февраля

Украинский футболист Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" и получил высокую зарплату, а камерунец Карлос Такам спрогнозировал поражение Александра Усика в бою с Джо Джойсом.

Кроме того, стали известны подробности отчисления форварда Евгения Селезнева из "Колоса".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Шахтер" официально продал футболиста сборной Украины в Италию

Селезнев впервые прокомментировал исключение из "Колоса"

Самый высокооплачиваемый: названы условия контракта Коваленко в "Аталанте"

Усику предрекли поражение нокаутом в бою с Джойсом

Селезнев был в неадекватном состоянии на матче: новые подробности отчисления футболиста "Колоса"

В сети показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

Отчисление Селезнева из "Колоса": СМИ раскрыли новые подробности