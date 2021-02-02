Названа зарплата Коваленко в "Аталанте": спортивные итоги 1 февраля
Украинский футболист Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту" и получил высокую зарплату, а камерунец Карлос Такам спрогнозировал поражение Александра Усика в бою с Джо Джойсом.
Кроме того, стали известны подробности отчисления форварда Евгения Селезнева из "Колоса".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 1 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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