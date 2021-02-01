Усику предрекли поражение нокаутом в бою с Джойсом

Знаменитый камерунский боксер Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) выразил уверенность в том, что американец Джо Джойс (12-0, 11 КО) нокаутирует украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Такое мнение Такам выразил в интервью YouTube-каналу Pep Talk UK, комментируя предстоящий поединок за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он отметил, что супертяжелый вес не подходит для Александра, а его соперник обладает нокаутирующим ударом.

"Усик – хороший боец, но супертяжелый вес не для него. Как пройдет этот поединок? Усик будет бегать вокруг Джойса. Все 12 раундов. Но, если Джо поймает его, то просто уничтожит Усика. Вот что будет. Усик не станет ввязываться в близкий бой и драться, как мужчина, как супертяж. Он будет бегать вокруг. Но когда Джойс поймает его, все будет кончено", – заявил Такам.

Отметим, что бой Усик – Джойс может состояться уже весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик получит рекордный гонорар в карьере в бою с Джо Джойсом. Причем часть суммы будет выделена из прибыли супербоя Джошуа – Фьюри.