"Шахтер" официально продал футболиста сборной Украины в Италию

Украинский полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко продолжит карьеру в "Аталанте".

О подписании контракта сообщает официальный сайт итальянской Серии А. В разделе с трансферными новостями появилась запись о переходе нашего соотечественника в клуб из Бергамо на постоянной основе. Детали сделки не уточняются.

Ранее наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини напомнил, что команда могла бесплатно усилить состав Коваленко, но решила не ждать до лета.

"Мы могли оформить бесплатный трансфер в июне, но решили не ждать. Виктор начнет вливаться в клуб, как только прибудет. Покупка украинца будет полезна и для некоторых игроков "Аталанты", таких как Марио Пашалич и Маттиа Кальдара. У них появится больше времени для восстановления", – рассказал он в интервью "Tutto Atalanta".

Напомним, что 24-летний футболист сборной Украины является воспитанником "горняков", дебютировав за команду из Донецка в октябре 2014 года. За все время провел за первую команду в УПЛ 130 матчей, в которых забил 23 мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Коваленко в 4,5 млн евро.

Отметим, что в "Аталанте" Виктор станет одноклубником украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Коваленко мог перейти в "Рому", но отказался в пользу "Аталанты".

Также с ним связывались представители португальской "Бенфики", однако сторонам не удалось договориться.