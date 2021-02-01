В сети показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

В Twitter появилось несколько фотографий донецкой "Донбасс Арены", на которой свои домашние матчи проводил местный "Шахтер".

На странице "Люфт Ганза" в социальной сети были опубликованы снимки, сделанные в январе 2021 года. На них можно увидеть, что окрестности стадиона продолжают зарастать бурьяном.

Напомним, что с 2014 года в Донецке не проходят футбольные поединки из-за начала военных действий на востоке Украины. В последний раз "горняки" выходили на поле "Донбасс Арены" 2 мая 2014-го, когда встречались в украинской Премьер-лиге с "Мариуполем" (в те времена "Ильичевцем" – Ред.) и победили со счетом 3:1. Тот поединок посетили около 15 тысяч зрителей.

После этого "Шахтер" сначала проводил домашние матчи во Львове на одноименной арене, но из-за отсутствия достаточной поддержки местных болельщиков переехал в Харьков в 2017 году. С 2020 года "горняки" принимают своих соперников на столичном НСК "Олимпийский".

"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году. Ее вместимость составляет 51,5 тысячи зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Шахтера" Сергей Кривцов вспомнил о том, как в 2014 году на Донбассе только начиналась война.