Самый высокооплачиваемый: названы условия контракта Коваленко в "Аталанте"

Футболист сборной Украины Виктор Коваленко станет самым высокооплачиваемым футболистом итальянской "Аталанты".

Об этом сообщает издание Calcio e Finanza. По его данным наш соотечественник подписал с командой из Бергамо контракт до конца июня 2025 года, по которому будет получать чистыми два миллиона евро за сезон.

Столько же зарабатывал в "Аталанте" экс-футболист харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес, однако он уже перебрался в испанскую "Севилью". По 1,8 млн в год имеют Йосип Иличич, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Интересно, что другой украинец итальянского коллектива Руслан Малиновский получает один миллион евро в год, а россиянин Алексей Миранчук – 1,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Коваленко мог оказаться в киевском "Динамо", но решил перейти в "Шахтер".