Селезнев впервые прокомментировал исключение из "Колоса"

Скандальный нападающий Евгений Селезнев назвал бредом слухи о том, что его исключили из "Колоса" за появление на контрольном матче с "Рухом" из Бреста в состоянии алкогольного опьянения.

Такое заявление сам футболист сделал в эфире программы "Цыганык Live" журналиста Игоря Цыганыка. "То, что пишут, – это все бред. Я прочитал, что пьяным на игру приехал. Вы вообще можете себе такое представить? Я сейчас дома с семьей", – сказал Селезнев.

Ранее в СМИ появилась информация об отчислении Евгений из "Колоса" за многократное нарушение режима. Этот случай стал уже третьим за время карьеры футболиста в команде из Коваливки, куда он перешел летом минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин отказался комментировать скандальную ситуацию вокруг Евгения Селезнева.