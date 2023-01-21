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На главном месте. Футболист сборной Украины попал на афишу центрального матча АПЛ. Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
3,3 т.
На главном месте. Футболист сборной Украины попал на афишу центрального матча АПЛ. Фотофакт

Лондонский футбольный клуб "Челси" разместил фотографию украинского новичка Михаила Мудрика на афише матча 21-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля". 22-летний полузащитник сборной Украины стал центральной фигурой в анонсе.

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Украинец подписал контракт с лондонцами неделю назад и встреча против "Ливерпуля" станет для его дебютной.

Игра на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" состоится 21 января и начнется в 14:30 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, который входит в медиасервис Megogo.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

На главном месте. Футболист сборной Украины попал на афишу центрального матча АПЛ. Фотофакт

Позже главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

На главном месте. Футболист сборной Украины попал на афишу центрального матча АПЛ. Фотофакт

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