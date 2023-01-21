На главном месте. Футболист сборной Украины попал на афишу центрального матча АПЛ. Фотофакт

Лондонский футбольный клуб "Челси" разместил фотографию украинского новичка Михаила Мудрика на афише матча 21-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля". 22-летний полузащитник сборной Украины стал центральной фигурой в анонсе.

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Украинец подписал контракт с лондонцами неделю назад и встреча против "Ливерпуля" станет для его дебютной.

Игра на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" состоится 21 января и начнется в 14:30 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, который входит в медиасервис Megogo.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

Позже главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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