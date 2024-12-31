Главный футбольный миф: правда ли, что команды дома играют лучше, чем на выезде

Дома команды играют лучше, чем на выезде. Этому высказыванию много лет и через него пытаются объяснить успехи малых команд над грандами, а также величественные камбеки. Действительно ли это утверждение работает? И как с этим обстоят дела в Украине? Разбирается OBOZ.UA.

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На своем стадионе всё знакомо

Домашний стадион всегда придает чувство уверенности. Это своя территория, где команда чувствует себя хозяином. За пределами поля игроки имеют доступ к тренажерным залам, закоулкам и даже таким знакомым коридорам. Гостевые раздевалки обычно выполнены банально; там есть все необходимое, но это просто комната со шкафчиками. А вот раздевалка хозяев поля – это настоящий ансамбль мотивации и удобства. На больших аренах владельцы клубов всегда вкладываются в такие помещения, вспомните, какая она у того же "Сити".

Подтрибунные помещения тоже создают свое давление на соперника. Хозяева знают, что перед выходом на поле они пройдут мимо напоминаний о выигранных кубках, фотографий ключевых моментов истории или просто мотивационных надписях на стенах. А для гостей это еще одна деталь стадиона, напоминающая, что гостеприимного приёма не будет. Каждая величественная арена Европы имеет шарм, заметный чаще игрокам, но как же качественно он выполнен – вспомните подтрибунки в Мадриде, Лондоне, Риме, Мюнхене… Чего стоит только легендарная табличка "This is Anfield" на ливерпульском Энфилде. Понемногу за ними подтягивают уровень и американские стадионы, особенно когда там начал играть Месси и уровень телекартинки МЛС стал важнее.

Когда команде выпадает возможность сыграть несколько матчей дома, это кардинально меняет подход к тренировкам. Даже в условиях плотного графика тренеры имеют больше времени отработать интересную схему или наиграть отдельную пару футболистов. А еще это значит больше времени с семьей – здесь даже объяснять не надо, как семья помогает настроиться на важный матч.

Наш газон – наше преимущество

Неочевидный, но тоже ощутимый пункт как способствовать нужному результату. Даже проблемы поля можно использовать в свою пользу: например, зажать сильного игрока соперника туда, где газон хуже или есть определенный дефект. Такой элемент в игре возможен на второлиговых стадионах, но бывают моменты, когда из-за дождей даже элитные арены не справляются со значительными осадками. И почему агрономам не помочь команде, если есть такая возможность?

Когда-то "Днепр" в домашних матчах УПЛ против "Шахтера" умышленно не включал полив газона на Днепр-Арене перед игрой. Зачем? А потому, что этот процесс помогает сделать траву скользкой, следовательно, бразильцам горняков легче набрать скорость и убежать от защитников. А на обычном газоне все будут равны. Такими уловками иногда пользуются всё в тех же клубах за пределами топ лиг.

Свое слово может сказать даже ветер: в 17-м туре АПЛ на стадионе "Эвертона" игроки "Челси" несколько раз не могли выполнить штрафной, потому что мяч банально сносило с места. А все потому, что "Гудисон Парк" – не замкнутая чаша, там есть несколько отверстий. Новый стадион ирисок уже будет не таким, но строят его в доках возле открытой воды. Не станет ли это новым вызовом портовым ветрам?

Ну и конечно – фанаты!

Пожалуй, главный фактор влияния на настроение и мотивацию команды. За что мы любим живой просмотр футбола? Шум трибун, песни, скандирование, единение, волны… Это то, что заряжает и людей, и игроков. И чем больше зрителей соберется на стадионе, тем сильнее будет давление ответственности. Полные трибуны фанатов, требующих гол и победу, – для кого же еще играют футболисты?

Своя арена для игроков - это еще возможность увидеть предматчевые шоу, к которым болельщики подходят со значительной креативностью. Это может быть даже определенный ритуал, помогающий настроиться на матч. Главные же звезды команды имеют особую связь с фанатами и придумывают под них специальное празднование. Чего стоит "SIU" от Роналду в унисон с десятками тысяч человек или Месси, молча показывавший свою футболку трибунам? На чужом стадионе это не всегда выглядит уместно, больше как дерзость. А вот на своем это действительно ритуал, который смотрится фантастически.

А также значительное влияние на соперника! Желтая стена Дортмунда, каталонские раскраски на трибунах, даже украинские клубы в свое время создавали с помощью фанатов невероятные картины, и не только на фан-секторах. Еще мы видели невероятные файер-перфомансы в том же Милане, а к греческим или турецким стадионам нельзя ехать без противогаза, столь масштабные перфомансы там делают с привлечением пиротехники.

А что говорит статистика? Работает ли преимущество домашних матчей?

Доказать это может только один показатель: количество очков дома и на выезде. В топ-5 лигах Европы этот фактор действительно существует, хоть и случается не столь массово. Наиболее наглядно его демонстрирует "Брентфорд": команда на своей арене на голову лучше лидера "Ливерпуля", много забивает, мало пропускает и выигрывает. А вот на выезде пчелы едва ли не идеальный донор очков и самая плохая команда АПЛ. Так же лучше в Англии на домашнем поле играют "Астон Вилла" и "Арсенал", на выезде от них не стоит ждать очков, независимо даже от боксиндейс. А вот на матчи "Челси" лучше ехать за город: вероятность победы там больше, чем на "Стэмфорд Бридж".

В Испании гранды полярны. "Реал" почти каждый второй матч на выезде теряет очки, дома ситуация лучше. "Барселона" по-разному использует этот аспект игры: сначала разгром "Реала" 0:4 на Бернабеу, а затем на собственном поле каталонцы уступили 2:1 "Атлетико". Матрасникам безразлично где играть; сейчас у них кураж после того самого матча с лидером. "Жирона" Цыганкова имеет свои проблемы с составом и мотивацией, но проиграла две трети выездных матчей, в то время как дома все хорошо.

Германия - родина домашних побед. Только "Бавария" и "Байер" могут одинаково гарантировать очки и дома, и на чужом стадионе. А вот "Боруссию" мотивирует её жёлтая стена, ведь 2.5 очка на "Вестфален" и всего 0.7 на других; ощутимая разница как для гранда Бундеслиги и похожая для большинства команд лиги. Интересно в этом контексте выглядит "Майнц" – команда из зоны еврокубков обеспечивает свой рост не перед домашней публикой.

Италия более прагматична: там почти все команды имеют относительно равные показатели. "Наполи", "Аталанта", "Интер", "Фиорентина" именно так и играют, ожидая ошибки соперника и добывая максимум своих очков. Только не "Рома" Довбика: за половину матчей Серии А волки проиграли почти все выездные, но более перспективные дома в Риме.

А вот Франция неумолима: там 6 команд играют качественно только дома! На матчи "Ренна", "Сент-Этьена", "Бреста", "Ниццы", "Осера" и "Монпелье" стоит приходить лишь на их арены, если не хотите разочаровываться поражениями. Только "ПСЖ" выигрывает одинаково на всех стадионах, а "Марсель" любит порадовать фанатов, следующих за ними.

Украина в погоне за этим трендом

У Украины тоже есть своя тенденция. Хотя наш чемпионат не выделяется большим количеством ярких матчей, у нас есть определенные закономерности. К примеру, у "Динамо" продолжается домашняя серия без поражений, которая длится уже 20 матчей! Им безразлично где в УПЛ брать очки. А вот "Шахтер" увереннее выступает дома: 2.44 балла против 1.57 на выезде. "Кривбасс" – единственная команда лиги, которая в гостях берет больше очков, чем в Кривом Роге. Еще один лидер – "Александрия" – одинаково сильно выступает, независимо от поля.

Сложно с параметром фанатов в еврокубках, потому что не только полные трибуны, там даже на четверть стадион бывает трудно заполнить. И если это не гранд, а условные "Кривбасс" и "Полесье", то ситуация еще более тяжелая. Да, это вопрос коммуникации клубов с аудиторией за пределами страны и в городах проведения игр, но представьте, каков был бы результат квалификации ЛК, если на трибунах было бы хотя бы 10 тысяч украинских болельщиков?