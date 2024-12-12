Самый интересный турнир прямо сейчас? Как за 6 туров новая Лига чемпионов перевернула все

Лига чемпионов стала на зимнюю паузу. 36 клубов имеют время для подумать о состоянии вещей, подготовить тактики и запасных игроков. Это тот момент Этапа лиги, где даже абсолютные лидеры пока не могут расслабиться. OBOZ.UA подсвечивает главные украшения нового формата и что нам нужно знать после 6 туров ЛЧ.

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Новая ЛЧ сменила привычные роли клубов

Этап лиги приятно шокировал фанатов лидерскими позициями "Астон Виллы", "Бреста", "Байера" и "Аталанты". Несмотря на нестабильные выступления, эти клубы держатся наверху таблицы, имея только по одному поражению. На их счету отобраны очки у главных претендентов, ошеломленные зрители и радостные букмекеры, куда без них. Андердоги и середняки в этом году массово разламывают шаблоны. В компании с такими командами, как "Барселона", "Бавария", "Интер" или "Боруссия", они теперь - представители новой европейской силы.

Ну и, конечно, "Ливерпуль", который в этом сезоне в одиночку олицетворяет величие футбола. После 6 туров это единственная команда ЛЧ без потерь очков, имеющая отрыв в 5 баллов. Они далеко не лучшие статистически: по ударам уступают слабоватым "Штутгарту" и "ПСВ", не очень хорошо пасуются и могут довольствоваться одним голом за матч. Но команда Слота не нуждается в особых преимуществах над другими - они просто делают свое дело и уже шагают дальше.

Победитель ЛЧ может не выйти в стыки

Совершенно иная ситуация у извечных грандов, которые в квартетах могли пройти весь этап вообще без поражений. "Реал", Манчестер Сити" и "Милан" едва собирают очки; "Атлетико", "ПСЖ", "Ювентус" еще ниже. Статистически все они показывают свою стандартную игру, но на поле преимущественно провалы. Получается так, что сливочные могут пролететь мимо евровесны! Даже стыки для них под вопросом. Анчелотти этот вопрос решит, но плей-офф перед основным плей-офф преподнесет весьма злого соперника. "Лейпциг" и "Жирона", которых считали второй силой турнира, хуже чем "Шахтер" и на стыки вообще не смотрят. Кого-то из привычных участников 1/8 мы не увидим на турнире весной, ведь даже стыки для них могут стать вызовом.

Самое горячее сражение ожидается в январских турах

Если раньше за 2 тура до конца лидеры квартетов могли получить выгодное преимущество над соперниками и играть вторым составом, в общей таблице не может позволить даже ультралидер "Ливерпуль". Пока их первое место не будет обеспечено математически, Слот не имеет права производить ротации в своем неизменном составе. С остальными еще интереснее.

Горячее всего будет в борьбе за так называемые касательные места, где пересекаются разные зоны таблицы. Например, разница между 2 и 15 местами всего 4 очка! За 8 мест прямой квалификации будут соревноваться полтора десятка разных клубов, некоторые из них вообще не должны здесь быть! Тесно и в зоне стыков, тоже только 5 очков между двумя командами на разных полюсах этой зоны участка. Да и аутсайдеры не спят - тот же "Шахтер" всего в шаге от того, чтобы выбросить из турнира "ПСЖ" или даже "Реал".

У "Шахтера" не все так плохо. Но впереди сложности

1 победа. 1 ничья. 4 поражения. Таков итог шести туров "Шахтера" в Лиге чемпионов. После 6-ти туров старого формата мы вряд ли вышли бы дальше такого набора: 4 очка и "-8" в графе пропущенных совсем не гарантировали бы подъем даже в таблице на 4 позиции. Хотя сравнивать два формата ЛЧ неправильно: другие условия, одна встреча с каждым соперником, влияние меньших показателей на каждое место.

Допускаемость – проблема горняков. Мы видим, что команда может, кем играть и есть идея. Так же можем допустить, что "Шахтер" выйдет в стыки, к ним только 3 очка. Но плотность таблицы не позволяет об этом думать, когда впереди "Брест" и "Боруссия" два лидера ЛЧ. Вера в победу над ними - как попытка поверить в победу над "Баварией" после гола Кевина. Математически наших спасет только 3 очка. Лучшее 6.

В чем проблема горняков?

Что показал украинский клуб за эти 6 игр? У команды Пушича есть определенная идея и может ее реализовывать. "Шахтер" знает, как перехватывать инициативу и удерживает счет. Но это длится всего 45 минут. Совместная с "Динамо" проблема на европейском уровне – концентрация не приезжает на стадион вместе с игроками. Наши команды не могут определиться, какой из таймов им важнее и часто выбирают не тот для классной игры. А еще – неправильно определяют угрозу. Против "Баварии" горняки не закрыли Олисе, держа только Мусиалу; с "Арсеналом" ограничили Гаверца, дав простор Габриелю; против того же "ПСВ" удержали де Йонга, забыв о Тильмане.

Также команда часто заигрывается. Признаком этого являются катастрофические потери мяча перед воротами (как у Грама или Бондаренко), импульсивные решения (от Педриньо или Судакова), вообще отсутствие в игре (здесь почти все нападающие, которые без передач на них незаметны). Если бы удавалось забивать почаще, впечатление от игры было бы лучше. Такие моменты возникают, а вот точности нет. Поэтому "Шахтер" выглядит как неплохой аутсайдер со стремлением когда-то там забить и отстоять автобус.

Лига чемпионов стала на лунную паузу. Вчера были сыграны последние матчи 6-го тура, и мы увидели почти итоговую таблицу. Многие еще в игре и могут попытаться завоевать место под солнцем. Только 8 команд будут благословлены, другие ждут права стыков и 2 дополнительных матчей. В этом зарубе есть место и для украинцев. Есть ли нам место в евровесне?