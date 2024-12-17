Конкуренция, в которой царит скучный футбол? 4 главных факта о первой половине УПЛ

Накануне Украинская премьер-лига пошла на паузу. Наверное, у нас сейчас играется один из самых интересных турниров за последние 10 лет, где было и исчезновение команд, и сенсации, и много однообразных матчей. Но все указывает, что в этом сезоне мы можем увидеть настоящую интригу, которая будет жить почти до последнего тура. Нынешний чемпионат пройден на 56% - OBOZ.UA подводит итоги первой половины и определяет интересные наблюдения.

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"Динамо" – зимний чемпион

Чтобы оценить выступление "Динамо" в первой части УПЛ, следует вычеркнуть из памяти Лигу Европы, потому что это две кардинально разные команды. Например, можете ли вы представить, что у киевлян – лучшая защита лиги? Лишь 11 пропущенных мячей, на это качество намекает и беспроигрышная серия, тянущаяся уже 19 матчей. По голам подопечные Шовковского тоже имеют значительное преимущество над другими клубами украинского первенства (уступая только горнякам, 37 против 41). Единственным действительно опасным соперником оказалась "Александрия" – но киевляне разыграли дубль матчей в свою пользу. И теперь, даже при равенстве очков, все равно будут выше.

Как подытожить выступления бело-синих? Выдержанный перфоманс. Зимний чемпион часто показывает матчи, где более 3 мячей, таких было 59%. У них одни из лучших ассистентов УПЛ, а еще команда играет очень вежливо. Это очень резонирует с выступлениями на евроарене, откуда "Динамо" вылетело первым из 36 клубов, но теперь бело-синие могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве. Есть комфортный отрыв в 5 очков от ближайших преследователей и доминирование в 10 очков над "Шахтером" - надо постараться, чтобы проиграть и здесь.

Конкуренция за медали будет сильнее, чем ожидалось

Ежегодно появляется 3-5 команд, пытающихся помешать откровенным лидерам. Среди них "Александрия". Там нет ярко выраженных игроков-лидеров, это эдакая сборная индивидуальностей, которые в комплексе смогли переродиться в силу. У них одна из лучших защит турнира, которую обеспечил голкипер Ермаков с девятью сухими матчами. Вот только команда Ротаня выдала плохой декабрь – не признак ли это потери темпа? Александрийцы претендуют на медали и все указывает на то, что точно какие-нибудь возьмут. Если удастся удержать главных игроков (прежде всего, Калюжного), то будет возможность навязать борьбу киевлянам, даже несмотря на усталость.

"Кривбасс" из тех конкурентов за золото, кто проснулся ближе к зиме. В начале команда давала полярные результаты и, в сочетании с Лигой конференций, потеряла стартовый потенциал. Теперь нашла его в лице мегаоружия Твердохлеба: из игрока запаса он превратился в бомбардира и перед перерывом настрелял 7 голов за 5 игр. В его случае вопрос зимней паузы главный, собьет ли она кураж? Отставание криворожцев от медальной зоны минимальное, а вот от золота значительное, 12 очков. Только если "Динамо" само себе не создаст проблемы – этим готова воспользоваться целая когорта клубов.

Нельзя не сказать и о "Шахтере" - клуб лучший в УПЛ по показателю xG и забивает 3.5 гола за игру; за 17 матчей запихали по 5 мячей "Карпатам" и "ЛНЗ", а еще поиздевались над "Ингульцем" Но это отнюдь не помогает быть лидером таблицы: шутка о житомирском криптоните стала реальностью. С Пушичем у горняков нехватка креативности, а это многое решает даже в таком медленном чемпионате, как наш.

Самый конкурентный чемпионат – один из самых скучных

Но несмотря на то, что у нас один из самых ярких по конкуренции турниров за последние годы (и точно во времена великой войны), смотреть эти матчи невозможно. Из-за условий безопасности поединки растянуты, а несколько матчей так и не сыграны, что влияет на понимание таблицы здесь и сейчас. Но даже несмотря на понятные перерывы из-за воздушных тревог, остается и прогрессирует однообразие. Немного цифр для понимания ситуации. Было сыграно 134 матча, 22 из них завершились со счетом 1:1. Четверть игр УПЛ - встречи, где забили только один гол. Тринадцать раз была нулевая ничья, это каждый десятый матч турнира! Для сравнения, в Ла Лиге было столько же раз по 0:0, но там медленного футбола гораздо меньше и интрига почаще.

Украинский фанат, включивший матч, в большинстве случаев не уверен в интриге. Если что-то непредсказуемое может произойти во встрече с лидерами, как ничья "Вереса" и "Александрии" или "Колоса" против "Кривбасса", то чем ниже команды располагаются в таблице, тем более вялые их выступления. Те же ковалевцы продолжили прошлогодний тренд много играть по нулям, а за всю осень в их матчах было только 3 встречи, где на табло от обеих команд было больше одного гола; чудодейственное снотворное от команды Поздеева. В играх "Ингульца" много голов, но только потому, что команда охотно дает им забивать; не спасает даже вратарь с рекордом отбитых пенальти. А тот же "Верес" не любит радовать голами домашнюю публику. "Черноморец" и "ЛНЗ" ни одного матча не сыграли на ноль, жажда сопротивления так и не возникла. Кульминацией скуки в УПЛ можно назвать воскресный матч между "Шахтером" и "Полесьем": горняки в нем не совершили ни единого действия, которое засчитали бы как удар. Хотя все понимали, что было на кону для обеих команд. К сожалению, украинскому чемпионату и его командам еще многое предстоит сделать для зрелищности.

Битва идет не только за командные достижения

И это при том, что у нас идет невероятное соревнование бомбардиров! 10 голов у Ваната, 9 у Гуцуляка, по 8 – у Судакова, Бондаренко и Твердохлеба. Неподалеку от них Назаренко, Филиппов, Краснопир и Карабин. Что примечательно, в топ-15 лучших голеадоров УПЛ всего 6 игроков "Динамо" или "Шахтера". В этом году им навязали солидную конкуренцию представители совершенно разных команд – и это еще один пункт соревнований, за которым интересно наблюдать.

Например, Назаренко, которого называют одним из лучших игроков первой половины сезона, имеет наивысшую активность впереди - разогнал свой xG вплоть до 4.3 мяча за игру. Больше гола за игру могут забивать Гуцуляк, Буяльский, Шарай, Илич и Клец. А вот у лидера Ваната xG только 0.87! Представьте себе, как один показатель может менять впечатление бомбардирской гонки.

УПЛ ушла на зимнюю паузу. Весной нас ждет чемпионская битва, перестрелка бомбардиров, соревнования за выживание и просто интересный за многие годы турнир. Параллельно будем наблюдать за Кубком Украины. А еще предстоит определиться судьбе еврокубковых мест, чтобы в Европу смогли поехать действительно достойные клубы. Словом, все как каждый сезон, только на этот раз у нас немного больше интриги.