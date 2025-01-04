Звезда 'Х-Фактора' Александр Кривошапко третий раз женился и показал фото со свадьбы в США

Певец, звезда музыкального талант-шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко, который после начала полномасштабной войны служил в добровольческом батальоне, однако впоследствии уехал из Украины за границу, в третий раз связал себя узами брака. 32-летний исполнитель женился на модели Кристине.

Видео дня

Кадрами из важного дня новоиспеченные супруги поделились на своих страницах в Instagram. Свадебную церемонию, которая, кстати, прошла в Чикаго (США), пара решила отыграть в кругу самых близких людей.

Для торжественного события влюбленные избрали элегантные образы. Александр Кривошапко создал контрастный аутфит, где соединил темные классические брюки и рубашку. Из аксессуаров певец предпочел массивные наручные часы.

На торжественной церемонии избранница артиста появилась в белом атласном платье с разрезом на юбке. Она дополнила лук трендовым кардиганом и каблуками, а в макияже предпочла нюдовые оттенки.

На кадрах из свадьбы, которые появились в социальных сетях друзей новоиспеченных супругов, можно заметить, что позже невеста изменила свой образ. Она снова предпочла белые оттенки в аутфите, однако теперь ее платье с открытыми плечами было более экстравагантным. Акцентным элементом образа модели стала полупрозрачная юбка.

На праздновании Александр Кривошапко исполнил для гостей и любимой несколько песен, среди которых были и композиции артистов из РФ. Кстати, вся церемония была проведена на русском языке.

Напомним, что первой женой исполнителя стала хореограф Татьяна Денисова, которая была любимицей украинской публики, а затем решила вернуться на родину, то есть Россию, и молчать о кроваво войне. Их брак завершился довольно быстро, однако Кривошапко холостяковал не слишком долго. Певец начал отношения с Мариной Конски, которая родила ему дочь. Узами брака пара себя не связала. Следующей избранницей стала косметолог Мария, супружеская жизнь артистка с которой длилась год.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что самый известный в мире YouTube-блогер сделал предложение любимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!