Что такое Boxing Day в чемпионате Англии: рассказываем о самом безумном отрезке сезона и шансах команд на 'золото'

Сегодня в АПЛ стартует тур Boxing Day – насыщенная спортивная программа, когда для фанатов по всему миру устраивают настоящий подарок. Только в четверг будет проведено 8 матчей! Для нас это возможность посмотреть много интересных матчей, а для тренеров – начало сложного этапа соревнований. Возникает вопрос – не устарела ли традиция в условиях современного футбола? OBOZ.UA разбирается во всех аспектах английских праздничных игр.

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Краткая история футбольной традиции

Название Boxing Day происходит от традиции дарить "рождественские коробки" (Christmas boxes) с подарками или деньгами. Раздавали их слугам, работникам или нуждающимся. Эти коробки часто дарили именно после Рождества, когда работавшие на праздник слуги получали выходной день для празднования. Видоизмененная традиция дошла до нашего времени. Например, магазины устраивают рождественские распродажи, аналогичные Черной пятнице, компании закрываются на долгие каникулы, а семьи отправляются в путешествия. Один из вариантов – устроить трип по стадионам, когда можно просмотреть немало качественных матчей.

Футбол – едва ли не лучший пример того, как в Англии уважают старые традиции. Ежегодно организаторы английской, шотландской и ирландской лиг устраивают специальную программу со всеми матчами, которые проходят в этот день. Сначала матчи на Boxing Day проводились только против ближайших географических клубов, чтобы не утруждать игроков и болельщиков долгими перелетами. Но теперь все стало проще, и команды играют по 3 матча в неделю. 6 лет назад такую же схему подхватила Серия А, итальянцам понравилось: процент заполняемости стадионов на Рождество превысил средний показатель декабрьских туров. Свои традиции на Boxing Day имеют также регби, крикет, бокс, хоккей, скачки и даже парусный спорт.

Всегда ли зимний чемпион выигрывает чемпионат Англии?

50/50. Буквально. Новая Премьер-лига была сыграна уже 32 раза – и только 16 команд из числа рождественских лидеров смогли сберечь свое первое место к 38-му туру. Отдельного внимания заслуживает "Лидс", который продолжает соревноваться за подъем из Чемпионшипа. Когда-то легенда ЛЧ, в 1999-м шокировала всех своим лидерством. Тогда "МЮ", "Челси" и "Арсенал" были позади малоизвестной за пределами Англии команды. Но битва была проиграна: "Юнайтед" на 22 балла перегнал павлинов в таблице.

Фанаты "Арсенала", далее болезненная для вас информация. Ведь никогда канониры не выигрывали АПЛ, если были зимним чемпионом! Закономерность проявила себя уже 4 раза: в 2003, 2008, 2022 и 2023 годах. И вот, когда команда Артеты идет третьей, не слишком уступая лидеру, можно охотиться на золото. Но вдруг ломается Сака. И, похоже, надолго. Когда все в Англии научились останавливать современный "Арсенал", отсутствие даже одного ключевого игрока может поставить под угрозу участие в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" – лидер в Англии. И это очень плохо для клуба

В истории нового чемпионата Англии – именно Премьер-лиги – "Ливерпуль" выигрывал лишь 1(!) раз. За 32 сезона АПЛ история неумолима: 7 раз они завершали первую половину лидерами, но только в 2019-м удержали наивысшую позицию. Фанаты красных хорошо знают, что рождественское чемпионство совсем не гарантирует для них золото, в каком бы хорошем состоянии команда ни была. За всю историю розыгрышей 21 раз они были лидерами на 25-е декабря - и только 11 раз это конвертировалось в чемпионство. В этом сезоне они уже обыграли главных соперников - "Манчестер Сити" и "Челси". Но этого пока маловато.

Прямо сейчас прямых конкурентов за золото три: "Челси", "Арсенал", "Ноттингем". Кто в начале сезона мог бы подумать, что у канониров будут именно такие соседи? Команда Зинченко, как мы уже убедились, может потерять очки с аутсайдерами; древесным нужно выдержать давление ответственности за лидерские места; только Мареска с аристократами держит темп как лучшая команда Европы и поджимает "Ливерпуль". Однако и у Слота есть козырь: отложенное дерби с "Эвертоном", где ждут потенциальные 3 очка, дополнительно увеличивающие отрыв.

"Манчестер Сити" все еще претендент на титул?

Как ни странно – да. Традиционно, горожане ежегодно проваливают осень. В этот раз это полный ужас, ведь никто не ожидал от чемпиона полного беспорядка во всех турнирах. Но рано списывать их со счетов, ведь готовится развитие событий, которое мы видим каждый январь с 2021-го. Голубой Манчестер встает из пепла, удачно использует ошибки соперников, одалживает немного удачи - и выигрывает соревнования. В сезоне 23/24, на время Boxing Day, "Сити" так же проигрывал "Ливерпулю" около 10 очков. Впереди были "Арсенал", "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". Но проходит январь и насыщенная весна – и Гвардиола забирает 4-й подряд трофей АПЛ.

Как показывает статистика, чаще всего в свои победные сезоны "МанСити" сбрасывал с первой строчки зимнего чемпиона. Трижды это был именно "Ливерпуль" (2014, 2019, 2021). Дважды за десять лет горожане вообще были за пределами первой четверки – но все равно забирали золотые медали. Поэтому, из-за длительной череды поражений, списывать самую проблемную команду Пепа не стоит. С другой стороны, "Ливерпуль" постоянно доказывает свою доминацию над английскими клубами даже при новом тренере. Слот шокировал всех отсутствием перестройки, максимально доверившись имеющимся игрокам. И пока их хватает на все турниры.

Boxing Day – устаревшая традиция?

Boxing Day давно вызывает вопросы по нагрузке. Когда традиция приобрела медийную узнаваемость, а телевидение стало доступным, много футбола на Рождество увеличило просмотры английского футбола и, соответственно, прибыль. Это также о дани культуре, праздничной атмосфере и сплоченности нации, когда все собираются у телевизора или на стадионах, укрепляя связи. Но в то же время Boxing Day имеет целый набор проблем.

Кратко их можно обрисовать так: перегрузка, отсутствие отдыха, сложная логистика. Например, до 6.01 будет проведено еще аж 30 матчей! Контактность АПЛ, плотность графика, дистанции между городами и отдых в самолетах; тренеры видят своих игроков по телевизору чаще, чем вживую. Это провоцирует неудобный результат отдельным клубам на середину января.

Также командам нужны ротации. "Челси" может себе это позволить. Как-то попытается зацепиться за еврокубки "Ноттингем", их двигает кураж. А вот "Ливерпуль" отбегал первую половину сезона практически одним составом. Впереди у мерсисайдцев еще 3 игры - ждут "Лестер", "Вест Хэм" и "МЮ". Если этот этап удастся пройти без проблем, красные смогут сломать собственную традицию рождественского коллапса.

Boxing Day остается важным элементом английской и мировой культуры, но плотность таких матчей в условиях современного перенасыщенного футбола требует пересмотр подхода. АПЛ, ФА и клубам следует вычислить такой формат, который позволит балансировать между данью традициям, интересами болельщиков и здоровьем спортсменов. Чтобы это не влияло на внутренний чемпионат и не разрушало интригу уже зимой.