Из посмешища – в лидеры. Доказываем, почему Мудрик и еще 39 футболистов 'Челси' – лучшая команда года

Над ними смеялась вся Европа теперь их боятся все на континенте. Прямо сейчас "Челси" разносит всех соперников, удачно работает над ошибками и закрепляется в верхушке АПЛ. Энцо Мареске удалось превратить перенасыщенный состав в четкий механизм, отлично работающий во всех турнирах. За счет чего аристократы стали лучшей командой и могут вернуться на пьедестал почета? Рассказывает OBOZ.UA.

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Мареска – менеджер с дальновидной хитростью

44-летний Энцо Мареска возглавил "Челси" летом, когда с "Лестером" вернулся в АПЛ. Тогда многие говорили, что замена Почеттино на вершине его собственного успеха может сыграть злую шутку с лондонцами. Непонятна была и стратегия итальянца: масштабная закупка отовсюду, когда в клубе и без того было по 2 человека на позицию. Как европейцы массово скупают дешевые вещи на одном известном китайском маркетплейсе, так же и Мареска искал массово новых футболистов. И когда их количество в структуре перевалило за 40 человек, даже фанаты задумались об адекватности нового тренера.

"Не влияние ли это больших доступных денег?" – говорили отдельные журналисты. Но Энцо продолжал свою политику. А потом еще и разделил футболистов на разные составы. Надо было объяснить, что для каждого игрока предусмотрен свой турнир и свой трофей – итальянцу это удалось. Фактически он тренирует три разных команды на разные турниры; например, главная основа не задействована в изнуряющих по перелетам матчах ЛК. Так, 40+ футболистов стали угрозой для любого клуба и в Англии, и за ее пределами.

Стратегия Марески работает: "Челси" доминантно выиграл группу Лиги конференций, продолжает борьбу в кубках, а также дышит в спину мерсисайдцам как один из фаворитов на победу в АПЛ! Если в других турнирах сомнений не было, то лидирующая позиция лондонцев после прошлого сезона казалась чем-то фантастическим. Однако теперь среди реальных соперников только "Ливерпуль", а возвращение титула в Лондон не выглядит невозможным. После 17 туров Премьер-лиги аристократы готовят громкое возвращение и в Лигу чемпионов – и это тоже не вымысел, а дополнительная тактика в долгую, которая у тренера тоже работает.

Мареска изменил подход к футболистам "Челси" – и они зажигают

Во многом текущие успехи лондонцев связаны с Палмером. Его хладнокровие в принятии решений, создание моментов из ничего и самостоятельное завершение стали фирменным признаком атаки "Челси". Некоторые команды научились ограничивать Коула (как "Эвертон" в эти выходные), однако он в лидерах гонки бомбардиров, имеет 11+6 за 17 матчей. Sky Sports отмечает, что ни один игрок Премьер-лиги не создал больше моментов, чем Палмер. И в этом заслуга Марески.

Но не Палмером единым! В трех турнирах Мареска так или иначе наиграл 32 футболиста. Мемный Джексон, которого запомнили из-за его самопрезентации, – второй бомбардир синих. Дорогущие Энцо и Кайседо снова уверенно держат центр, Санчо переоткрылся после "МЮ", выстраивается и четкий набор защитников во главе с Колвиллом и Адарабиойо. В то время как "Ливерпуль", прямой конкурент за золото, почти не меняет состав ни в АПЛ, ни в ЛЧ, "Челси" имеет невероятную ротацию. За её счет ключевые игроки каждого турнира не устают и могут выходить на поле в лучших кондициях.

Лига конференций – фабрика экспериментов для Марески. Геи настрелял там 6 голов в группе, Нкунку – 5, Феликс – 4. Из этой тройки ни один не является основным для АПЛ, скорее ситуативным усилением. А вот для международного имиджа команды они сделали много. Есть большая вероятность, что весной "Челси" выиграет этот турнир и вернется в элитные еврокубки. Безопасная среда ЛК прямо сейчас дает возможность испытать силы второго состава, ведь в новой Лиге чемпионов Палмер, Санчес, Энцо и другие потребуются как никогда. Кому-то придется закрывать дыры насыщенного сезона – и Мареска уже знает, кому это доверить.

Мудрик оправдал доверие Марески, но допинг сломал тренеру стратегию

Миша раскрылся в Лиге конференций – там его спринты не удавалось контрить ни скромному "Ноа", ни именитому "Панатинаикосу". За 6 матчей ЛК украинец забил 3 гола и отдал 3 ассиста, лучший перформанс показал против греков. Левый фланг стал его самовыражением, из-за чего Мудрик несколько раз получал место и в Премьер-лиге. Что-то подсказывает, что вера от тренера в клубе позволила нашему футболисту раскрыться и за сборную Украины, особенно в Лиге наций.

Жаль, что допинговый скандал сломал эту сказку. Мареска сказал, что верит в невиновность футболиста и выражает доверие украинцу даже после положительного теста на запрещенные вещества. Но пока все указывает на то, что в футболке синих Мудрик может больше никогда не появиться.

Что дальше? У "Челси" проблема – минус один вингер для Лиги конференций. Даже среди такого количества людей сложно будет найти того, кто достойно заменит Михаила. В Казахстане до скандала вынужденно играл Джордж из молодежки; он же закрыл фланг против ирландцев, когда допинг подтвердился. Юноша яркой игрой не запомнился. Не придется ли теперь тренеру вынужденно тащить в ЛК Санчо или Нету? Дальше не будет "Шемроков"; в плей-офф турнира ждут "Легия", "Лугано" или "Фиорентина". Исполнителей у лондонцев достаточно на любую позицию, однако дисквалификация Мудрика бьет по стратегии Марески с четким распределением футболистов между лигами.

"Челси" закладывает новый мировой тренд

И все равно эта стратегия невероятная. Такая очевидность еще никогда в современном перенасыщенном футболе не давала результата повсюду, особенно в последние десять лет. Теперь, после успешного кейса Марески, каждый уважающий себя клуб будет просто обязан иметь огромный состав. Пример "Челси" показателен, особенно из-за невероятной нагрузки на футболистов. "Манчестер Сити" без Родри летит в пропасть, мадридский "Реал" не может уладить внутреннее напряжение между звездами во всех турнирах. Даже в Украине "Шахтер" и "Динамо" показали, как расстояние может оставить футболистов без отдыха и болезненно повлиять на ситуацию.

Лондонцы с улыбкой смотрят на проблемы именитых клубов и продолжают свое успешное шествие. Вспомните еще расширенный Клубный чемпионат мира, который теперь не игрушка, а полноценный турнир высокого уровня – и большая раздевалка перестанет быть предметом насмешек. Уже этим летом европейские гранды выложат десятки долларовых мешков, чтобы набрать такое же количество игроков на все случаи жизни.

"Челси" из провала года превратился в открытие. С новым тренером и его нестандартной стратегией лондонцы уверенно ворвались в борьбу за все возможные топовые трофеи и закладывают футбольные тенденции. Последней проверкой станет "боксиндейс": без поражений в этот период Мареска докажет, что именно он сейчас топовый тренер Европы. Может и без Мудрика, но аристократы снова становятся лучшим клубом Англии. И это перерождение мы можем наблюдать прямо сейчас.