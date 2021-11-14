Миколенко впервые прокомментировал свой "трансфер" к Шевченко в "Дженоа"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался о своем "переходе" в "Дженоа". Сообщения о скором трансфере футболиста в итальянский клуб появились ранее в различных европейских и украинских СМИ.

22-летний игрок признался, что не читает новости, но он тоже видел эту информацию.

"До меня все эти слухи дошли, но мои все мысли о "Динамо" и о том, как лучше выступить в чемпионате и еврокубке", – заявил Миколенко в интервью телеканалу "Футбол".

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Комментируя назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа", Виталий признался, что доволен таким витком карьеры своего бывшего коуча.

"Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро-2020. Он легенда украинского футбола и надеюсь будет дальше высококлассным тренером. Очень рад за него", – сказал футболист.

Отвечая на вопрос о своей травме спины, Миколенко заявил, что его восстановление проходит хорошо и никаких осложнений нет.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к "Черноморцу" и еврокубкам", – подытожил Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее пресса Италии сообщила, что Шевченко первым делом собирается купить в "Дженоа" полузащитника сборной России.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

Напомним, что Андрей Николаевич 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.