Миколенко впервые прокомментировал свой "трансфер" к Шевченко в "Дженоа"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,7 т.
Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко высказался о своем "переходе" в "Дженоа". Сообщения о скором трансфере футболиста в итальянский клуб появились ранее в различных европейских и украинских СМИ.

22-летний игрок признался, что не читает новости, но он тоже видел эту информацию.

"До меня все эти слухи дошли, но мои все мысли о "Динамо" и о том, как лучше выступить в чемпионате и еврокубке", – заявил Миколенко в интервью телеканалу "Футбол".

Виталий Миколенко
Видео дня

Комментируя назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа", Виталий признался, что доволен таким витком карьеры своего бывшего коуча.

"Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро-2020. Он легенда украинского футбола и надеюсь будет дальше высококлассным тренером. Очень рад за него", – сказал футболист.

Виталий Миколенко в матче с Барселоной

Отвечая на вопрос о своей травме спины, Миколенко заявил, что его восстановление проходит хорошо и никаких осложнений нет.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к "Черноморцу" и еврокубкам", – подытожил Миколенко.

Виталий Миколенко

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее пресса Италии сообщила, что Шевченко первым делом собирается купить в "Дженоа" полузащитника сборной России.

Отметим, что после 12 туров "Дженоа" с 9 очками находится на 17-м месте. Всего 20 команд.

Напомним, что Андрей Николаевич 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Андрей Шевченко попробует поднять Дженоа в турнирной таблице

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

Андрей Шевченко общается с игроками

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

Сборная Украины вылетела в 1/4 Евро-2020, проиграв Англии со счетом 0:4

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

Андрей Шевченко.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.