Английский клуб готовит трансфер футболиста сборной Украины за 25 млн евро – СМИ

Футболист сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 26-летний центрбек заинтересовал "Брайтон", который тренирует бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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По данным авторитетного портала The Athletiс, итальянский специалист лично настаивает на покупке украинского футболиста. Наставник "чаек" потребовал от совета директоров клуба организовать трансфер Матвиенко. При этом "Брайтон" не хочет выплачивать 25 миллионов евро, которые "Шахтер" запрашивает за своего защитника.

Игрок "оранжево-черных" сейчас находится в Лондоне, однако этот визит никак не связан с возможным переходом. При этом, по данным источника, Матвиенко наверняка встретится с Де Дзерби, во время которой обсудит трансфер. Отметим, что контракт украинца с "горняками" рассчитан до июня 2025 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны роттердамского "Фейеноорда".

Ранее "Шахтер" продал в "Челси" за 100 миллионов евро Михаила Мудрика, установив трансферный рекорд Украины. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Михаил не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Также стало известно, сможет ли наш футболист помочь новой команде в плей-офф Лиги чемпионов. А в России вскипели из-за трансфера украинца, назвав его "левым мизинцем Шевченко". СМИ также назвали фантастическую зарплату Мудрика в "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик феерически дебютировал за "Челси" в поединке против "Челси". Украинец вызвал фурор своей игрой против "Ливерпуля" в 21-м туре Премьер-лиги.

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