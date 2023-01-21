Мудрик своим дебютом за ''Челси'' вызвал фурор в Англии

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик собрал множество восторженных отзывов английских экспертов своей игрой против "Ливерпуля". 22-летний футболист сборной Украины дебютировал в составе лондонского клуба в 21-м туре АПЛ.

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Выйдя на замену в начале второго тайма Михаил сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника.

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед", работающий сейчас обозревателем Sky Sports Гарри Невилл сразу разглядел потенциал украинца.

"Смотрел на Мудрика 10 минут. Не хотел бы играть против него", – написал звезда сборной Англии

Британский бизнесмен и фанат "Челси" Франк Халид был более щедр в своих комплиментах нашему соотечественнику.

"Сегодняшнее игра Мудрика показывает, насколько высокого класса этот футболист. И это с учетом того, что он не играл 50 дней и не находится в оптимальной форме", – добавил Калид.

Корреспондент The Athletic Саймон Джонсон сакцентировал внимание на сильных сторонах украинца.

"За то небольшое время, что он пробыл на поле Мудрик показал, что добавит к атаке "Челси" качество, скорость и талант", – заявил Джонсон.

Бывший журналист The Athletic и Opta Том Уорвиль сравнил Мудрика с Лионелем Месси.

"Предчувствую, что у Мудрика будут похожие показатели с Месси. Но немного по другой причине. Он прогуливается по полю, перезаряжается, а затем "Бум!" и побежал", – сказал Уорвиль.

Обозреватель CBS Sports Бен Джейкобс восхитился скорость и технические возможности хавбека.

"Украинец провел яркий дебют. Его темп пугает. У него быстрые ноги", – отметил Джейкобс.

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