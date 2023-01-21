Мудрик дебютировал за ''Челси'', упустив отличную возможность забить гол. Видео

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик дебютировал за лондонский клуб. 22-летний футболист сборной Украины сыграл в матче 21-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля".

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Встреча завершилась со счетом 0:0. Наш соотечественник появился на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Великолепный случай забить гол Михаил получил на 64-й минуте, когда подхватив мяч после потери Галахера, прорвался через троих защитников, но не попал по воротам.

Спустя 2 минуты наш футболист на себе желтую карточку для полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера. 22-летний игрок сборной Украины опередил соперника и выходил на оперативное пространство, но Милнер в подкате сбил новичка лондонцев.

На 71-й минуте после длинной фланговой передачи Мудрик у самой штанги не смог обработать мяч, упустив его за линию.

На последних секундах Мудрик отобрал круглый снаряд у Фабиньо и выводил партнера на ударную позицию, но удачно сыграла оборона.

Отметим, что перед этой встречей Мудрик стал центральной фигурой в анонсе. Его фотографию разместили на центральном месте в рекламной афише.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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