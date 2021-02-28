"Динамо" разгромно победило в УПЛ, увеличив отрыв от "Шахтера"

Киевское "Динамо" в центральном матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге разгромно обыграло на выезде ФК "Львов" (4:1) и оторвалось в турнирной таблице от "Шахтера" на 4 очка.

Несколькими часами ранее "горняки" на 4-й дополнительной минуте пропустили гол от "Зари" и потерпели поражение 0:1.

Матч начался для киевлян великолепно. Уже на 50-й секунде вратарь хозяев Орест Костик грубо ошибся, не зафиксировав мяч после легкого удара Цыганкова, чем воспользовался Беседин. Артем уверенно сыграл на добивании, открыв счет – 0:1.

Столичные футболисты продолжали владеть инициативой. Сидорчук за несколько минут дважды мог увеличивать преимущество.

Сперва его "выстрел" из-за пределов штрафной заблокировали защитники, вторая попытка пришлась выше ворот.

На 33-й минуте "Динамо" заработало пенальти. Миуби не попал по мячу и задел ногу Буяльского. Дмитрий Кривушкин поставил 11-метровый, который подтвердил Николай Балакин, работающий за ВАР.

Виктор Цыганков четко реализовал наказание – 0:2.

После перерыва ситуация не поменялась. Динамовцы в дебюте второго тайма лидировали, практически не дав оппонентам ни единого шанса.

На 52-й минуте Кендзера после затяжной атаки и подачи углового сделал счет разгромным – 0:3.

Киевская команда расслабилась, за что заслуженно поплатилась. На 69-й минуте Чирьяк обыграл троих защитников, но ударить не смог. Назарий Ныч принял мяч и по-футзальному пробил Бущану между ног – 1:3.

Дальнейшие 20 минут "Динамо" просто бросило играть, отдав преимущество команде из Львова. Хозяева доминировали, но без острых моментов.

Под занавес встречи Александр Караваев мог забивать четвертый мяч, но Костик реабилитировался за свой ляп, совершив эффектный сейв.

Однако от четвертого гола вратарь львовян не спасся. Леднев сделал счет разгромным. После проверки ВАР судья зафиксировал взятие ворот.

"Львов" – "Динамо" 1:4 (0:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 1 Беседин, 0:2 – 36, пенальти Цыганков, 0:3 – 52 Кендзера, 1:3 – 69 Ныч, 1:4 – 90 Леднев.

Львов – Костик, Якимец, Махмутович, Миуби (Романчук, 46), Брикнер, Грисьо (Ременяк, 82), Довгий (Семенив, 72), Рафаэл Сабино (Чирьяк, 46), Алваро (Захаркив, 59), Рожерио Шина, Ныч.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера, Караваев (Сидклей, 88), Сирота, Буяльский, Шапаренко, Цыганков (Леднев, 80), Сидорчук (Шепелев, 62), Родригеш (де Пена, 62), Беседин (Супряга, 62).

Предупреждения: Махмутович (33), Брикнер (36).

Свой следующий поединок в УПЛ подопечные Луческу проведут 7 марта против "Миная".

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе киевляне в гостях минимально победили "Брюгге" и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. По результатам жеребьевка на этой стадии столичным футболистам выпал испанский клуб. Главный тренер команды уже оценил предстоящие игры с "Динамо".