"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 25 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", а "Шахтер" встретится с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

Первые матчи на этой стадии турнира состоятся 11 марта, а ответные – 18 марта. Подопечные Мирчи Луческу сначала примут испанцев на НСК "Олимпийский", а затем отправятся на выезд. Команда Луиша Каштру, наоборот, проведет первый поединок в Риме, а в решающей встрече сыграет в столице Украины.

Напомним, что в 1/16 финала киевляне оказались сильнее бельгийского "Брюгге", одержав выездную победу со счетом 1:0. "Горняки" во второй раз обыграли "Маккаби" из Тель-Авива благодаря единственному голу с пенальти в исполнении Жуниора Мораеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, после побед "Динамо" и "Шахтера" Украина приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Мы с британцами ведем борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов для чемпиона УПЛ.