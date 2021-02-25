"Динамо" победило "Брюгге" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграло "Брюгге" и прошло в следующий этап.

Поединок в Бельгии на стадионе "Ян Брейдел" завершился со счетом 0:1.

Первый матч недельной давности завершился вничью (1:1), что вынуждало столичных футболистов выбрать атакующую тактику на встречу с Брюгге.

В дебюте обе команды играли без ударов по воротам, но мяч быстро перемещался по зонам и в одном каком-то месте не задерживался. У "Динамо" почти все атаки организовывались на левом фланге, где работали Виталий Миколенко и Жерсон Родригес.

Бельгийцы пытались высокими забросами пройти центр поля, угрожая воротам Бущана.

Во время позиционных атак динамовцам с большим трудом удавалось приблизиться к воротам соперника. Не работали у киевлян и "стандарты". Крайние защитники Миколенко и Кендзера чувствовали себя комфортно в скоростных выпадах, однако гости не часто использовали эти компоненты.

За весь первый тайм вице-чемпионы Украины нанесли лишь один удар по воротам, который был заблокирован. Артем Беседин выглядел отрезанным от команды. Он много прессинговал, но этого было явно недостаточно, чтобы создавать какую-либо опасность воротам "Брюгге". Еще одним минусом Артема были не всегда правильные решения в игровых эпизодах.

Второй тайм активнее начали футболисты "Брюгге". "Динамо" катастрофически не хватало остроты в заключительных моментах. Клуб из Киева никак не мог наладить выход из обороны в атаку, На 63-й минуте динамовцы едва сами не пропустили гол.

Позиционный провал защиты позволил Баджи выйти на ударную позиции и мощно пробить прямо в Бущана. Добивание принял на себя Забарный.

Луческу попытался заменами усилить игру, выпустив Шапаренко. Это румынскому специалисту частично удалось сделать: Николай несколько раз довольно успешно обострил ситуацию.

Единственную по-настоящему голевую атаку "Динамо" удалось провести на 83-й минуте и она завершилась взятием ворот.

Родригес выполнил великолепный заброс на Цыганкова. Виктор прострелил от лицевой, где Буяльский от перекладины сделал счет 0:1.

"Брюгге" Бельгия – "Динамо" Украина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 Буяльский.

Брюгге – Миньоле, Соболь (де Кейпер, 84), Мата, Мехеле, Дирар (Окереке, 84), Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Коссуну, Дост (Баджи, 58).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Буяльский (Андриевский, 86), Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригеш, Беседин.

Предупреждения: ван ден Кейбус (19), Беседин (49).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 26 февраля в 14:00 по киевскому времени. Первые матчи пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед еврокубковым матчем киевляне сенсационно сыграли в УПЛ в ничью с черниговской "Десной".

Отметим, что накануне матча экс-тренер столичного клуба Александр Хацкевич назвал существующую проблему в "Динамо".