Главный тренер "Вильярреала" высказался о "Динамо", с которым сыграет в 1/8 Лиги Европы

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери, комментируя результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой испанскому клубу выпало "Динамо", отметил серьезность противостояния.

Испанский наставник отдал должное главному тренеру вице-чемпионов Украины.

"Это команда, попавшая в ЛЕ из Лиги чемпионов. "Динамо" тренирует Мирча Луческу – специалист, на которого все равняются. Киевляне серьезный соперник, но я уверен, что это будет хороший матч. Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно идти шаг за шагом, и теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге", – цитирует Эмери пресс-служба "Вильярреала".

Первые поединки между командами состоятся 11 марта, а ответные – 18 марта. Финальный матч запланирован на 26 мая в польском Гданське.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суперкомпьютер от авторитетной американской компании по обработке данных FiveThirtyEight создал математическую модель результатов матчей 1/8 финала Лиги Европы, назвав шансы "Динамо" и "Шахтера".

В 1/16 финала ЛЕ "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду, а "Шахтер" в Киеве также со счетом 1:0 обыграл "Маккаби" из Тель-Авива.