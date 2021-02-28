"Шахтер" в большинстве на последней секунде проиграл "Заре" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге потерпел домашнее поражение от луганской "Зари".

Встреча прошла на киевском НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:1, при этом победный гол был забит на 94-й минуте.

Поединок начался на встречных курсах и мяч почти не задерживался в центре поля. "Шахтер" владел преимуществом и несколько раз серьезно потревожил голкипера луганчан. На 6-й минуте удар Тайсона приняла на себя штанга, а на 19-й минуте с "выстрелом" Тете справился Василь.

Донецкие футболисты продолжали наседать, но до завершающего удара дело не доходило.

Перелом в матче случился в середине тайма. "Заря" резко взвинтила скорость и опасные моменты один за одним стали возникать у ворот Трубина. Молодой голкипер чемпионов Украины несколько раз реально выручил свою команду.

Особенно зрелищным стал "удар скорпиона" от Вернидуба.

Прессинг игроков из луганска возрастал и за оставшиеся 20 минут подопечные Скрипника явно наиграли на гол.

Забить "Заря" могла на последних секундах, когда неожиданный удар со штрафного от Юрченко парировал Трубин.

Штурм "Зари" продолжился и после перерыва.

Луганская команда постоянно создавала напряжения в чужой штрафной. У "Шахтера" отсутствовало продвижение вперед. Не было попыток расшатать "Зарю" и найти свободные зоны.

Не было той визитной карточки дончан, как например выбегание крайних защитников. "Горняки" работали с мячом пешком, едва ли не стоя.

Постепенно сил у "Зари" становилось все меньше и это очень хорошо ощущалось по рисунку матча. "Шахтер" приблизил игру к воротам Вассия, но в атакующей работе подопечным Каштру не хватало остроты.

На 80-й минуте чемпионы Украины остались в большинстве после серьезного нарушения Жуниньо на Мораесе.

Заключительные минуты прошли в штурме донецкой команды, но забила "Заря". "Шахтер" увлекся, пропустив на 94-й минуте контратаку. Аллахьяр пробежал через все поле, разобрался с тремя защитниками и прострелил на Иванисеню, который оформил победный результат.

"Шахтер" – "Заря" 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Иванисеня.

Шахтер – Трубин, Додо, Витао, Исмаили, Матвиенко, Майкон, Тайсон, Тете (Соломон, 76), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Мораес.

Заря – Василь, Абу-Ханна, Леовижилдо, Фаворов, Вернидуб, Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13), Юрченко (Цыганик, 81), Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Захеди, 73), Сайядманеш.

Предупреждения: Назарина (32), Алан Патрик (57).

Удаление: Жуниньо (80).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг "горняки" в Израиле уверенно переиграли тель-авивский "Маккаби" и вышли в 1/8 Лиги Европы. На этой стадии чемпиону Украины выпал итальянский клуб.

Стоит отметить, что накануне суперкомпьютер посчитал вероятность "Шахтера" пробиться в четвертьфинал ЛЕ.