Где смотреть 16-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 26-28 февраля пройдут матчи 16-го тура.

Центральным поединком уикенда станет игра донецкого "Шахтера", идущего в чемпионате на втором месте, против "Зари", которая располагается на одну строчку ниже. Киевское "Динамо", возглавляющее турнирную таблицу, отправится в гости к ФК "Львов".

По традиции болельщики смогут увидеть поединки первенства на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание всех матчей 16-го тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 16-й тур

26 февраля (пятница)

19:00. "Десна" – "Ингулец", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Андрей Коваленко

27 февраля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Днепр, "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

17:00. "Ворскла" – "Александрия", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:30. "Колос" – "Рух", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Омельченко

28 февраля (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Олимпик", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Роман Блавацкий

17:00. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Львов" – "Динамо", "Футбол 1"

Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Николай Балакин

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