Где смотреть 16-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 26-28 февраля пройдут матчи 16-го тура.
Центральным поединком уикенда станет игра донецкого "Шахтера", идущего в чемпионате на втором месте, против "Зари", которая располагается на одну строчку ниже. Киевское "Динамо", возглавляющее турнирную таблицу, отправится в гости к ФК "Львов".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки первенства на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание всех матчей 16-го тура УПЛ.
Премьер-лига Украины. 16-й тур
26 февраля (пятница)
19:00. "Десна" – "Ингулец", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Андрей Коваленко
27 февраля (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Днепр, "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
17:00. "Ворскла" – "Александрия", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Евгений Арановский
19:30. "Колос" – "Рух", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Омельченко
28 февраля (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Олимпик", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Роман Блавацкий
17:00. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Львов" – "Динамо", "Футбол 1"
Львов, "Арена Львов"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Николай Балакин
Как сообщал OBOZREVATEL, клуб УПЛ начали "жестко прессовать" из-за скандала с украинским языком.