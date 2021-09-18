Ласицкене расплакалась на Первом канале после видео с Олимпиады, где она обошла Магучих

Российская легкоатлета Мария Ласицкене не смогла сдержать эмоций в эфире программы "Вечерний Ургант", который выходит на Первом канале. 28-летняя прыгунья в высоту стала гостьей шоу и расплакалась, когда ведущий показал ей кадры с Олимпиады-2020.

На Играх в Токио Мария завоевала первую в карьере золотую медаль, обойдя украинку Ярославу Магучих и австралийскую спортсменку Николу Макдермот.

Судьба высшей награды решалась в заключительной попытке австралийки, однако Никола не смогла взять планку в 204 см, отдав "золото" представительнице команды Олимпийского комитета России.

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Этот момент на ТВ комментировал муж Ласицкене - Владас. После просмотра реакции любимого человека, Марии понадобились салфетки.

"Я в тот момент словно умер и пять раз воскрес! Это для нас была больше чем история, а иностранные коллеги не обращали внимания", – цитирует Владаса "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, после медали на Играх в Японии с Ласицкене в обнимку сфотографировалась украинка Ярослава Магучих.

Этот снимок взорвал соцсети и вызвал большой скандал на Родине. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой будет разговор по приезду в Украину.

После хейта в интернете на защиту соотечественницы встал бронзовый призер Игр-2020 Станислав Горуна. Каратист с матами раскритиковал реакцию украинцев, заявив, что "спорт вне политики".

Травлю Магучих осудил и единственный чемпион Олимпиады-2020 в составе сборной Украины Жан Беленюк.

Сама Магучих сказала, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.

После публикации снимка в Госдуме РФ предложили дать Ярославе политическое убежища, чтобы "спасти спортсменку".