Ласицкене расплакалась на Первом канале после видео с Олимпиады, где она обошла Магучих
Российская легкоатлета Мария Ласицкене не смогла сдержать эмоций в эфире программы "Вечерний Ургант", который выходит на Первом канале. 28-летняя прыгунья в высоту стала гостьей шоу и расплакалась, когда ведущий показал ей кадры с Олимпиады-2020.
На Играх в Токио Мария завоевала первую в карьере золотую медаль, обойдя украинку Ярославу Магучих и австралийскую спортсменку Николу Макдермот.
Судьба высшей награды решалась в заключительной попытке австралийки, однако Никола не смогла взять планку в 204 см, отдав "золото" представительнице команды Олимпийского комитета России.
Этот момент на ТВ комментировал муж Ласицкене - Владас. После просмотра реакции любимого человека, Марии понадобились салфетки.
"Я в тот момент словно умер и пять раз воскрес! Это для нас была больше чем история, а иностранные коллеги не обращали внимания", – цитирует Владаса "Р-Спорт".
All 5 @Diamond_League trophies on Rus TV ❤️— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) September 17, 2021
@channelone_rus pic.twitter.com/VQUkTVA4cr
Как сообщал OBOZREVATEL, после медали на Играх в Японии с Ласицкене в обнимку сфотографировалась украинка Ярослава Магучих.
Этот снимок взорвал соцсети и вызвал большой скандал на Родине. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой будет разговор по приезду в Украину.
После хейта в интернете на защиту соотечественницы встал бронзовый призер Игр-2020 Станислав Горуна. Каратист с матами раскритиковал реакцию украинцев, заявив, что "спорт вне политики".
Травлю Магучих осудил и единственный чемпион Олимпиады-2020 в составе сборной Украины Жан Беленюк.
Сама Магучих сказала, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.
После публикации снимка в Госдуме РФ предложили дать Ярославе политическое убежища, чтобы "спасти спортсменку".