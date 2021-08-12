В Госдуме готовы "спасти" украинку Магучих: Россия заступится за нее

Депутат Госдумы России Виталий Милонов посочувствовал украинской легкоатлетке Ярославе Магучих, которая сфотографировалась с представительницей команды Олимпийского комитета России Марией Ласицкене. Милонов считает, что спортсменка сделала все правильно и ему только хочется сказать ей большое спасибо.

Российский парламентарий признался, что есть искушение предоставить ей политическое убежище.

"Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы станем ее спасать", — добавил Милонов.

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Депутат Госдумы надеется, что "украинцы одумаются" и начнут не "уезжать из страны, а менять ее".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сразу после этого днепрянка сфотографировалась в обнимку с победительницей – россиянкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, проведут разговор из-за этого снимка.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Станислав Горуна не сумел сдержать эмоции, комментируя скандал вокруг фотографии, опубликовав матерный пост в Facebook.

Украинские пользователи Facebook остались крайне недовольны такими словами Горуны. Под постом каратиста в социальной сети было оставлено более 3 тысяч комментариев.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк осудил травлю Магучих за фото с россиянкой.

12 августа Ярослава впервые прокомментировала ситуацию, отметив, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.