"Косые и кривые": эксперт сказал, что будет со сборной Украины без Малиновского

Известный футбольный и теннисный эксперт Всеволод Кевлич считает, что главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поступил неправильно, отказавшись от услуг Руслана Малиновского. Кевлич уверен, что теперь в национальной команде будут играть только "свои", и не важно в какой физической форме они будут находиться. Это приведет к полному отсутствию необходимого результата.

Кевлич предположил, что если Петраков заметил какой-то кризис у Малиновского, то он должен был ему подсказать и помочь, а не выгонять из сборной, меняя на Булецу.

"У этого тренера будут играть свои. Косые, кривые, но свои. У Булецы игры нет вообще. К тому же, учить играть в контроль мяча нужно. Молодых игроков в школе. И если главный тренер сборной говорит, что это бесполезно - то мы не можем ждать ничего хорошего в ближайшие лет 10. Предыдущий тренерский штаб развивал скиллы игроков. Нынешний тренер этого не собирается делать. В этом беда", – написал Всеволод Всеволодович у себя в Facebook.

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По мнению Кевлича, есть необъяснимые выплески взаимоотношений в команде и перекосы в решениях. Они могут привести к тому, что останется "выжженная земля".

"И без результата вообще. Авторитарные тренеры сборных - это прошлый век. Но увидим. Думаю, матч в Финляндии даст окончательные ответы на все вопросы"

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков заявил, что Руслан Малиновский якобы обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2022 с Францией (1:1).

Позже он сообщил, что игрок принял решение покинуть расположение национальной команды перед спаррингом с Чехией. В свою очередь сам Малиновский заявил, что тренер в разговорах с другими футболистами заявил о необходимости отказаться от вызова Руслана из тактических соображений.