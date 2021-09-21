"Косые и кривые": эксперт сказал, что будет со сборной Украины без Малиновского

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,9 т.
Всеволод Кевлич

Известный футбольный и теннисный эксперт Всеволод Кевлич считает, что главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поступил неправильно, отказавшись от услуг Руслана Малиновского. Кевлич уверен, что теперь в национальной команде будут играть только "свои", и не важно в какой физической форме они будут находиться. Это приведет к полному отсутствию необходимого результата.

Кевлич предположил, что если Петраков заметил какой-то кризис у Малиновского, то он должен был ему подсказать и помочь, а не выгонять из сборной, меняя на Булецу.

"У этого тренера будут играть свои. Косые, кривые, но свои. У Булецы игры нет вообще. К тому же, учить играть в контроль мяча нужно. Молодых игроков в школе. И если главный тренер сборной говорит, что это бесполезно - то мы не можем ждать ничего хорошего в ближайшие лет 10. Предыдущий тренерский штаб развивал скиллы игроков. Нынешний тренер этого не собирается делать. В этом беда", – написал Всеволод Всеволодович у себя в Facebook.

Видео дня
Кевлич раскритиковал Петракова

По мнению Кевлича, есть необъяснимые выплески взаимоотношений в команде и перекосы в решениях. Они могут привести к тому, что останется "выжженная земля".

Конфликты в сборной не пойдут на пользу

"И без результата вообще. Авторитарные тренеры сборных - это прошлый век. Но увидим. Думаю, матч в Финляндии даст окончательные ответы на все вопросы"

Комментарии под постом
Малиновский оказался вне списка
Эксперт высказал свое мнение
Кевлич прокомментировал невызов Малиновского

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков заявил, что Руслан Малиновский якобы обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2022 с Францией (1:1).

Малиновский в матче с Францией.
Сборная Украины по футболу.

Позже он сообщил, что игрок принял решение покинуть расположение национальной команды перед спаррингом с Чехией. В свою очередь сам Малиновский заявил, что тренер в разговорах с другими футболистами заявил о необходимости отказаться от вызова Руслана из тактических соображений.

Сборная Украины по футболуАлександр ПетраковРуслан Малиновский