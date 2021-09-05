Петраков о конфликте с Малиновским: он очень сильно обиделся. Я попросил прощение

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Петраков Малиновский

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не выпустил Руслана Малиновского в стартовом составе, потому что тот не вписывался в его игровую схему. Футболист "Аталанты" из-за этого очень обиделся.

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Наставник провел беседу с 28-летним футболистом. О дальнейшей судьбе Руслана в сборной Александр Васильевич говорить не готов.

Александр Петраков
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"Я только знакомлюсь с командой. Я играю по новой схеме. Мы с ним пообщались , когда приехала сборная. Он обижается, что я его не поставил в стартовый состав. Он очень сильно на меня обиделся. Я попросил у него прощения, что только взял команду. В этой схеме мне нужны игроки, которые обладают фланговой скоростью. Будем с Русланом еще говорить. Люди играют в "Аталанте", в Серии А... Как будет дальше, я не могу вам сказать", – заявил Петраков во время пресс-конференции.

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