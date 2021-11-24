Комментатор Лиги чемпионов в эфире заявил, что "поражение россиян – это всегда приятно". Видеофакт

Украинский комментатор телеканала Megogo Вадим Шевякин не смог сдержать своих эмоций, комментируя матч футбольной Лиги чемпионов между питерским "Зенитом" и шведским "Мальме". Игра состоялась 23 ноября в рамках 5-го тура.

В этой игре чемпион России пропустил уже на 28-й минуте, а на 52-й минуте Дзюба не забил пенальти. Под конец основного времени Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален.

"Зенит" остался в меньшинстве, но это не страшно для питерцев. Они в любом случае останутся по итогу на третьем месте, если разве что "Мальме" не сотворит чудо с "Ювентусом". Но в любом случае, поражение россиян – это всегда приятно", – сказал Шевякин в прямом эфире.

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Отметим, что через пять минут после этого удаления, Артем Дзюба заработал пенальти, который точно реализовал Ярослав Ракицкий.

Матч завершился со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября свою встречу в Лиге чемпионов провело и "Динамо" Киев. Поединок на НСК "Олимпийский" против "Баварии" завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.

После матча Мирча Луческу признался, что сказал своим игрокам перед началом.

Игорь Суркис остался доволен качеством игры, но никак не результатом на табло.