Комментатор Лиги чемпионов в эфире заявил, что "поражение россиян – это всегда приятно". Видеофакт

Максим Иншаков
Футбол
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Зенит спас ничью с Мальме в Лиге чемпионов

Украинский комментатор телеканала Megogo Вадим Шевякин не смог сдержать своих эмоций, комментируя матч футбольной Лиги чемпионов между питерским "Зенитом" и шведским "Мальме". Игра состоялась 23 ноября в рамках 5-го тура.

В этой игре чемпион России пропустил уже на 28-й минуте, а на 52-й минуте Дзюба не забил пенальти. Под конец основного времени Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален.

Вадим Шевякин

"Зенит" остался в меньшинстве, но это не страшно для питерцев. Они в любом случае останутся по итогу на третьем месте, если разве что "Мальме" не сотворит чудо с "Ювентусом". Но в любом случае, поражение россиян – это всегда приятно", – сказал Шевякин в прямом эфире.

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Отметим, что через пять минут после этого удаления, Артем Дзюба заработал пенальти, который точно реализовал Ярослав Ракицкий.

Ракицкий забил пенальти

Матч завершился со счетом 1:1.

Ярослав Ракицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября свою встречу в Лиге чемпионов провело и "Динамо" Киев. Поединок на НСК "Олимпийский" против "Баварии" завершился со счетом 1:2.

Олександр Сирота.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.

Игорь Суркис

После матча Мирча Луческу признался, что сказал своим игрокам перед началом.

Игорь Суркис

Игорь Суркис остался доволен качеством игры, но никак не результатом на табло.

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