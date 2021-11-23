"Динамо" проиграло "Баварии", забив первый гол в Лиге чемпионов 21/22

Киевское "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2 проиграло мюнхенской "Баварии". Поединок в квартете Е состоялся на столичном НСК "Олимпийском", который засыпало первым снегом.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария.

"Бавария", несмотря на то, что прилетела без семи основных футболистов, прогнозируемо начала первым номером, и уже на 2-й минуте создала опасный момент у ворот Бущана. Мощный "выстрел" Горецка принял на себя Толиссо. Сразу после этого игра ненадолго прервалась, пока стюарды ловили полуголого болельщика.

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Киевляне при первой же возможности пытались вертикальными передачами находить впереди Цыганкова, но по заснеженному газону футболисту было сложно разогнаться.

На поле было много борьбы и сумбура, где хозяевам приходилось больше отрабатывать в обороне. "Динамо" практически всем составом было за линией мяча.

"Бавария" в своих позиционных атаках ничем не выделялась, кроме неточного дальнего удара в самом начале встречи. Но давление наростало и на 14-й минуте немцы прогнозируемо забили гол.

После заброса в штрафную Роберт Левановски феноменальным ударом через себя отправил мяч четко в угол.

Забив, баварцы немного успокоились, чем едва не воспользовался чемпион Украины. На 29-й минуте Нойер промахнулся по мячу, который попал в штангу.

К середине тайма игра выровнялась. "Динамо" большими силами атаковало и смогло организовать несколько опасных моментов. Цыганков нанес первый удар клуба в створ.

Мяч не задерживался в центральном круге. Буяльский на 41-й минуте упал в немецкой штрафной, но помощники на VAR подсказали главному арбитру Халилу Мелеру что никакого пенальти не было.

Перед перерывом "Бавария" пошла большими силами в нападение и сделала счет 2:0. Корентен Толиссо сделал прострельную передачу с центра на фланг, Коман первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо голкипера.

Во втором тайме Луческу поменял Витиньо вместо Шкурина и Гармаша вместо де Пены и это освежило нападение. В дебюте второй половины чемпион Украины устроил настоящий штурм, где Шапаренко имел шикарную возможность забить гол, но безупречно проявил себя Мануэль Нойер.

Было заметно, что немецкий чемпион играет по результату, не включая скорости и особо не двигаясь в защите. Этим пыталась воспользоваться украинская команда, но до удара в рамку дело не доходило.

Ближе к центру тайма украинцы устали, чем сразу воспользовался соперник. Высоким прессингом клуб из Мюнхена прижал наших игроков к своим воротам, но все закончилось лишь не сильным ударом в руки Бущану.

На 70-й минуте "джокер" Луческу сыграл свою роль и "Динамо" забило первый гол в Лиге чемпионов сезона 2021/2022. После очередной массированной атаки киевлян Виталий Миколенко выдал разрезающую передачу на Гармаша и Денис сделал счет 1:2.

Окрыленные украинцы могли забивать и второй, когда Нойер отбил мяч в штангу, а на добивании киевляне сыграли нерасторопно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре ЛЧ "Динамо" минимально уступило дома "Барселоне".

Матч 2-го тура против "Баварии" киевляне также проиграли. Поединок завершился с антирекордным счетом 0:5.