Ракицкий спас для России еврокубки: результаты Лиги чемпионов 23 ноября

В Лиге чемпионов во вторник, 23 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа. 8 поединков были сыграны в квартетах E, F, G и H.

Главным для украинских болельщиков стала игра киевского "Динамо". Подопечные Луческу на столичном "Олимпийском" уступила "Баварии" (1:2). Не в нашу пользу сыграли и конкуренты по группе Е: "Барселона" и "Бенфика". Ничья в Испании лишила чемпиона Украины евровесны.

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Среди других результатов стоит отметить чудесное спасение российского "Зенита". Питерский клуб с 28-й минуты проигрывал в гостях шведскому "Мальме", в середине тайма не забил пенальти, но все равно спас ничью (1:1). Второй одиннадцатиметровый на последних минутах забил Ярослав Ракицкий.

Этот результат гарантировал чемпиону России участие весной в плей-офф Лиги Европы. Шансы на ЛЧ "Зенит" потерял.

"Динамо" Киев Украина – "Бавария" Германия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 14 Левандовски, 0:2 – 42 Коман, 1:2 – 70 Гармаш.

Динамо Киев – Бущан, Кендзера (Караваев, 76), Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шапаренко, Шкурин (Витиньо, 46).

Бавария – Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тилльман, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Рока, 67), Сане (Ричардс, 88).

Предупреждения: Шапаренко (32), Сарр (52).

"Вильярреал" Испания – "Манчестер" Юнайтед Англия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 78 Роналду, 0:2 – 90 Санчо.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).

Предупреждения: Пино (33), ван де Бек (41).

"Барселона" Испания – "Бенфика" Португалия 0:0 (0:0, 0:0)

Барселона – тер Стеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).

Предупреждения: Гримальдо (35), Жоау Мариу (49), Пике (49), Влаходимос (90), Таарабт (90).

"Янг Бойз" Швейцария – "Аталанта" Италия 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 10 Сапата, 1:1 – 39 Сьебатшо, 1:2 – 51 Паломино, 2:2 – 80 Сьерро, 3:2 – 84 Хефти, 3:3 – 87 Муриэль.

Янг Бойз – Фэвр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сьебатшо, Элиа (Мамбимби, 67).

Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.

Предупреждения: Гарсия (22), Нгамале (44), Демирал (63), Хефти (66), Сапата (90).

"Севилья" Испания – "Вольфсбург" Германия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 12 Жордан, 2:0 – 90 Рафа Мир.

Севилья – Буну, Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья, Ракитич (Аугустинссон, 90), Фернандо, Жордан (Дилэйни, 82), Гомес (Оливер Торрес, 80), Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80).

Вольфсбург – Перван, Брукс (Гинчек, 88), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 75), Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Лукебакио, 75), Баку (Мбабу, 75), Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.

Предупреждения: Фернандо (37), Гилавоги (52), Арнольд (82), Нмеча (90).

"Лилль" Франция – "Ред Булл" Австрия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Дэвид.

Лилль – Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Шека, Саншеш, Веа (Языджи, 84), Йылмаз (Онана, 70), Дэвид (Лихаджи, 90), Бамба.

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Сучич (Капальдо, 59), Зайвальд (Бернардо, 85), Камара, Ааронсон (Кьергор, 85), Адейеми, Шешко (Адаму, 59).

Предупреждения: Кристенсен (8), Тиагу Джало (14), Зайвальд (35), Шека (67), Бамба (90), Кьергор (90), Адейеми (90).

"Мальме" Швеция – "Зенит" Россия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 28 Рикс, 1:1 – 90, пенальти Ракицкий.

Мальме – Далин, Ларссон, Мойсандер, Брурссон, Ахмедходжич, Пенья (Ракип, 78), Рикс, Бирманчевич (Ольссон, 69), Левицки, Инносент, Чолак.

Зенит – Кержаков, Караваев, Ловрен (Ерохин, 46), Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46).

Предупреждения: Клаудиньо (36), Далин (50), Вендел (55), Ахмедходжич (56), Чистяков (62), Мойсандер (74), Рикс (90), Ларссон (90).

Удаление: Чистяков (86).

"Челси" Англия – "Ювентус" Италия 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 25 Чалоба, 2:0 – 55 Джеймс, 3:0 – 58 Хадсон-Одои, 4:0 – 90 Вернер.

Челси – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Жоржиньо (Сауль, 76), Канте (Лофтус-Чик, 37), Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 67), Бентанкур (Дибала, 59), Куадрадо (де Винтер, 81), Мората (Кин, 67), Кьеза (Кулусевски, 80).

Предупреждение: Куадрадо (23).