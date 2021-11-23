Суркис прокомментировал матч "Динамо" – "Бавария"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии" переживал также, как и в любой другой игре, где играет киевское "Динамо", независимо от того, это УПЛ или ЛЧ.
Игорь Михайлович считает, что его футболисты выглядели достойно и критиковать команду не за что, кроме результата.
"Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшему. Согласен с Луческу, что если не давать такие пенальти, как после нарушения на Буяльском, то я не понимаю, какие надо давать. У него отбили пол голеностопа", – сказал президент "бело-синих" в интервью Telegram-каналу "Бомбардир", вспоминая эпизод с нарушением.
По мнению Игоря Суркиса, команда играла хорошо.
"Во втором тайме выглядели достойно, но запоминается результат. Нам есть куда расти и прогрессировать. Я надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды, с определенным усилением и если мы попадем, дай Бог, в следующем году в ЛЧ, мы там не будем смотреться как мальчики для битья", – добавил Суркис.
Игорь Суркис доволен физической и тактической подготовкой от Луческу.
"Были изучены и сильные и слабые стороны "Баварии". У нас было столько моментов, сколько не было за всю Лигу чемпионов, считая этот сезон и прошлый. Но надо забивать: без мячей в футболе не выиграешь. Я доволен в прежде всего игрой, а будет игра – придут и победы", – подытожил президент "Динамо".
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.
Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.
После матча Мирча Луческу признался, что сказал своим игрокам перед началом.